偏僻農舍飄惡臭　警循味破獲製毒工廠

▲陳男以偏僻農舍製毒，卻因惡臭飄出被逮。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市39歲陳姓男子在大陸學得製毒技術，於是利用偏僻的農舍當掩護，作為K他命製毒工廠，但因製毒過程不時飄出惡臭，附近居民無法忍受向警方報案。警方前往查當場發現陳男在農舍內吸食K他命，並於現場查獲K他命成品、製毒原料及工具等，全案於10日依毒品危害防制條例移送偵辦。

警方調查，陳男經常更換住處以躲避查緝，1個月前搬到觀音區大堀里一處偏僻農舍，並將該處作為K他命製毒工廠。以該處附近空曠、住戶不多，製毒不會被人發現，沒想到製毒時發出的臭味，連路過的居民都不堪其擾，經由反毒通報網向警方報案。

▲▼陳男自大陸學得製毒技術，購買工具和原料製毒謀利。（圖／大園警分局提供）

大園警分局獲報後於9日下午派員前往查訪蒐證，一到現場就聞到屋內飄出陣陣的臭味，員警從窗戶往屋內一看，發現陳男正在吸食K他命，立即入內將他逮捕，並在現場查獲K他命成品約1.12公斤、製毒原料約28公斤、大麻菸及其他製毒工具、化工材料等物品。

陳男坦承犯行，並供稱製毒技術是1年前去大陸學來的，但他對於毒品的來源及去向均避重就輕回答，警方於詢後除依違反毒品危害防制條例將陳男移送偵辦外，並持續向上溯源、擴大追查毒品流向。