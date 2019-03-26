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社會 社會焦點 保障人權

「田中央空屋」是製毒廠！警扮農夫監控　扣2千公斤麻黃素

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記者陳崑福／屏東報導

「1~200萬元的本錢，製成安非他命成品可以賣到5千萬元」，屏東縣警局刑警大隊執行2019年第1波「安居緝毒專案」，發現毒梟集團從海外走私原料的管道遭檢警切斷後，在國內市場購買大批感冒所用麻黃素提煉，專案小組人員改扮農夫經近九個月跟蹤，查獲該煉毒集團的4名成員，其中3位是8年級生，由於最後製程需更高煉毒技術，警方懷疑幕後還有集團分子在逃，已深入追緝。

▲▼ 屏東縣警局刑警大隊安居緝毒專案成果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警局刑警大隊執行安居緝毒專案，在崁頂鄉破獲安非他命製造工廠，查獲二千多公斤原料，成果豐碩。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）  

▲▼ 屏東縣警局刑警大隊安居緝毒專案成果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼安居緝毒專案查扣安非他命製造原料及工具。

▲▼ 屏東縣警局刑警大隊安居緝毒專案成果 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣警局執行第1波「安居緝毒專案」，共動員1千零49人次，查獲毒品藥頭55人，藥腳109人，查毒藥品35.8公斤，查扣新台幣64萬多元，作案工具5輛，麻黃素2千650公斤，總價2千980萬元，檢察官聲押34名藥頭，裁准30人，成果豐碩。

其中刑警大隊民重組人員去年6月間，接獲情資指崁頂鄉港東村農田中央空屋，有製毒集團租地以麻黃素提煉安非他命，報請檢察官偵辦，先以空拍機偵測屬實，由於空拍機產生噪音太大，擔心行蹤曝露，改扮成農夫耕田埋伏，但毒嫌以黑色不透光的材質遮閉門窗，增加蒐證難度。

上月底，發現事機成熟，採取攻堅行動，當場查獲黃姓、李姓、方姓3名嫌犯，查扣麻黃素2千140公斤與提煉工具等物，循線在本月初逮獲租地的洪姓男子到案。

專案小組人員表示，毒嫌冒險在國內市場購買大批麻黃素提煉安非他命，顯見從國外走私毒品原料管道已被國內檢警、海巡單位人員封鎖，而從查扣麻黃素重量與價格來看，價格在200萬元以內，但可提煉約30公斤安毒，以目前每公斤安毒價格180 萬元計算，可賣到5千400萬元，利潤相當驚人。

專案小組研判，該3名毒梟雖供說從網路學到煉毒技術，但網路上根本沒有這套技術，懷疑他們幕後還有高人指點，且該田間空屋只是煉毒轉運站，最後一道也最危險的煉毒地點，應該在別處，已深入查緝，將毒梟集團一網打盡。

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關鍵字：屏東縣警局,刑警大隊,崁頂,製毒工廠

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