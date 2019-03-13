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農委會政策「農舍必須臨側臨路」　宜蘭壯圍say no

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▲▼「拒絕惡法霸凌、捍衛農民權益」宜蘭壯圍鄉公所與鄉代會，13日反對農委會農舍「臨側臨路」（下圖）。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼「拒絕惡法霸凌、捍衛農民權益」宜蘭壯圍鄉公所與鄉代會，13日反對農委會農舍「臨側臨路」（下圖）。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

農委會農舍「臨側臨路」規定，宜蘭反彈持續！壯圍鄉公所與鄉代會13日不忍農民再次受害，堅決表態反對，鄉長沈清山表示，早期農舍政策要求臨邊臨側，但蓋好的農舍無法居住，在2018年放寬農舍申請辦法後，農地使用程度有改善，呼籲農委會不要做違背農民利益的事情，也要求立法院能及時擋下農委會此一修法。

▲▼「拒絕惡法霸凌、捍衛農民權益」宜蘭壯圍鄉公所與鄉代會，13日反對農委會農舍「臨側臨路」（下圖）。（圖／記者游芳男攝，下同）

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日前農委會修訂「農業用地興建農舍辦法」，明文規定農舍須臨側臨路、不能蓋在田中央，但臨側臨路容易造成田間道路視野死角，導致交通事故頻繁發生，也引起基層農民不滿。

壯圍鄉長沈清山表態反對的說，壯圍是農業鄉鎮，宜縣府早期要求農舍要臨側臨路，但蓋出來的房子不能居住，除了自用小客車不能停，連農耕機都無法停在農田附近，造成農地崩盤、影響農民興建農舍的意願。

2018但年前代理縣長陳金德自訂農舍審查要點，實施後有較好的改善，但農委會這樣做，是一個非常不好的法律規定，呼籲農委會千萬不要做違背農民利益的事情，也要求立法院能及時擋下農委會修法。

壯圍鄉民代表會主席詹旺彬指出，農民蓋農舍的權力還要受別人控制，非常沒道理，若要改臨側臨路，不但農舍無法使用，且會讓土地價值喪失，代表會全員堅決反對惡法實行。

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關鍵字：農委會,農舍,臨側臨路,壯圍鄉

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