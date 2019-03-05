行政執行署拍超美農舍　土地建物近5百坪1216萬進帳國庫　　

▲行政執行署新竹分署拍賣豪華大農舍，拍定金額高達1216萬餘元。（圖／行政執行署新竹分署提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

法務部行政執行署新竹分署於5日下午3時舉行聯合拍賣會，象徵法拍成功之吉祥物「拍寶」再度熱鬧登場。新竹分署也順利拍定位於新竹縣湖口鄉之豪華大農舍，土地與建物之拍定金額合計1216萬餘元，成果豐碩。

本次聯合拍賣拍定之不動產，位於新竹縣湖口鄉之大坪數豪華農舍，土地面積高達347坪，3層樓面積大約80坪，順利賣出，因該建物係為農舍，投標人應符合「無自用農舍」之條件，投標時並應提出所屬鄉、鎮、市、區公所核發之「無自用農舍證明」，始符合投標資格，由於前經2度減價後，本次是第三次拍賣價格已很優惠，因此也吸引4組人馬前來競標，最後拍定價格1216萬餘元還高出底價148萬餘元，可謂相當搶手。

新竹分署將會持續針對義務人各式各樣的財產查封執行，並將於每月之法務部行政執行署「123聯合拍賣會」定期進行法拍，下次定於2019年4月2日星期二下午3時進行，歡迎對法拍物有興趣的民眾可預先至新竹分署官網查閱各執行案件的拍賣公告內容，屆時攜帶國民身分證前來，把握機會，踴躍參與競買，帶回物美價廉的喜愛物品。