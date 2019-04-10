　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

15歲嫩妹聽老爸癌逝嚇壞　家中產女「裝垃圾袋悶成嬰屍」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲寶寶,嬰兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay））

▲15歲小媽媽因為獨自在家生孩子，竟嚇到直接丟垃圾桶。（圖／示意圖／Pixabay下同）

國際中心／綜合報導

當年輕媽媽最重要的除了需要一些育嬰的常識外，若可以有家人的陪伴，就能減少一些悲劇發生的可能。英國一名15歲的女學生，日前因為發現懷孕而休學在家待產，家人在跨越心檻後跟著女兒一起期盼嬰兒的到來，沒想到女孩的父親癌症過世，同天遇到女孩臨盆，剛出生的女嬰就這樣被丟棄到垃圾車內。

根據英國《每日郵報》報導，女孩在臨盆當下，獨自一個人在家，感覺到些許的不舒服，但是卻不知道就是嬰兒要出生的預兆，而同時女孩的爸爸正因為癌症住院命危。隔壁鄰居表示，女孩因為一個人在家感到相當害怕，也沒有想到如何到醫院生產。

▲▼母子,兒子,小孩,嬰兒。（圖／示意圖／pixabay）

▲少女同天還經歷父親癌逝的消息。

女孩在屋內生下孩子之後，因為太過於害怕，竟用了塑膠袋將小女嬰包起來，直接拿到屋外丟棄在垃圾車內，警方獲報到場時，發現女嬰已經沒有呼吸心跳，而根據驗屍結果確定「女嬰在出生的當下是有生命反應的」，偵查過後將少女依涉嫌謀殺逮捕。

女孩的一位朋友表示，「在嬰兒出生地當下，可能想到重病的父親、剛出生的嬰兒所以有些無助，所以同時兩個悲劇就這樣發生了』，她的父親是一個很好的人，大家聽到這樣的消息到感到相當的遺憾。據悉，女孩的家人都知道女兒懷孕這件事情，甚至讓她休學在家待產，如今卻發生讓鄰居、親友都感到鼻酸的結局。

ET快訊
美通過《台灣保證法》　官方臉書「中華民國國旗」飄揚
《飢餓》邀到「八點檔男神」　孫協志嗨翻：他唯一上的外景
桃園渣男性侵13歲少女　女方12親友動私刑扒光他拿辣椒水噴下

關鍵字：國中生,未婚生子,未婚,嬰屍,棄嬰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／體操妹空翻判斷失誤　下秒眾人前「雙腿折成斷掉竹筷」

他忘關行車紀錄器　錄下老婆「內衣滑落瞬間」男主角卻是鎮長

令和新鈔曝光！千圓鈔背面「神奈川大浪」浮世繪　美到捨不得花

J奶媽「得怪病不停發育」　生子拒哺乳…怕乳溝悶死兒！

護理師癌末自爆「調包5000嬰兒」　委員會查出神秘結果：沒這人

J奶媽「得怪病不停發育」　生子拒哺乳…怕乳溝悶死兒！

19歲噁弟「挑13歲嫩妹」逼開腿硬來　調教筆記本記下完整過程！

他大卸2男「變碎屍殘肉」丟路邊　18年後假釋砸爛腳鐐…居民崩潰

明仁天皇喜迎60周年鑽石婚　平民皇后美智子引領皇室現代化獲愛戴

15歲嫩妹聽老爸癌逝嚇壞　家中產女「裝垃圾袋悶成嬰屍」

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

曾放棄人生被重度腦麻兒「踢醒」　母幫他化身魯夫完賽67場馬拉松

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

6歲小女孩26樓墜落砸破車棚！　下秒自己爬起來 網驚：女超人轉世

郭彥甫直播崩潰爆哭！　 「在台灣當藝術家很難」痛揭心聲

明仁天皇喜迎60周年鑽石婚　平民皇后美智子引領皇室現代化獲愛戴

15歲嫩妹聽老爸癌逝嚇壞　家中產女「裝垃圾袋悶成嬰屍」

德州男除草墜河　「機器太大台」慘被壓在底下溺斃身亡

美通過《台灣保證法》　官方臉書「中華民國國旗」飄揚！

J奶媽「得怪病不停發育」　生子拒哺乳…怕乳溝悶死兒！

執政聯盟成勝利關鍵 納坦雅胡任以色列總理五連霸

妻子是7.4倍！　南韓雙薪家庭丈夫每天僅花17分鐘做家事

這顆行星可裝下「32萬顆地球」！　250顆木星才夠跟它比

女司機踩錯油門暴衝闖進健身房　跑步男慘被撞「高速往後飛」

95萬員警追捕！南韓「傳奇神偷」花4個月越獄　盜9億濟貧被視為英雄

王金平讚吳敦義不參選是好事　「可大公無私的啟動提名機制」

潮境秘密花園現蹤稀有「龍王鮋」　20年前曾出現過生態變好了

胡偉良／習慣會決定你的財富人生

強化救護裝備精進技術　讓到院前救護處置與國際接軌

台南新化失蹤老人摔落坡坎奄奄一息　眼尖員警即時尋獲送醫

60歲親弟中風多年病逝　李亞萍忍淚處理後事「幫忙看塔位」

偏僻農舍飄惡臭　警循味破獲製毒工廠

新加坡公開賽／周天成直落二退泰國　47分鐘晉級16強

中火廢水「1年3次不合格」情節重大　中市府：不排除勒令停工

中職／兄弟新洋砲里迪11日先發守三壘　如果富邦是左投

全球首創「同意保險套」！ 2人4手才可開...廠商：確保你情我願

國際熱門新聞

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑..

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

放屁狂憋　循環後從嘴巴跑出噁爆

12歲貧童趴路燈下苦讀：我想當..

99歲婦女器官全顛倒　醫：通常..

韓「傳奇神偷」越獄盜9億濟貧

驚！女嬰下體「每月抽出1張濕巾..

保母餵吃蘋果泥！　男嬰昏迷猝死

男高生被159女包圍！哀傷嘆：..

全球首創「同意保險套」！2人4..

翻到未婚妻「處女膜修補單」　男..

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話..

18歲少年愛上好友媽　瞬間變繼..

日本F-35A夜航　起飛30分..

更多熱門

相關新聞

OL大姐騙14歲嫩弟　摩鐵調教激戰

現代人對於網路交友，已經比跟隔壁同事、鄰居講話還要頻繁，但聊天聊的情投意合，想要進一步深入交往時，可要睜大眼睛了解！日前日本一位天真的14歲男孩，因為在網路上遇到一位28歲的上班族大姐，兩人在沒有深度了解的情況下相約到摩鐵嗨一下。沒想到事後遭到警方盤查時，意外揭開一場「騙小孩」的故事。

少年：屁股癢　大叔伸指「抓蟲」

狠媽自斷臍帶　塑膠袋裝女嬰活埋

未婚媽評棄嬰遭辱　反嗆：外翻你看過？

水果刀斷臍帶！20歲母棄嬰「我要賺錢」遭境管

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 米其林指南 地震 王令麟 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

王永慶孫女身價200億　超級人生勝利組

娶了空姐妻還不夠！中天男主播私會甜心記者爆親暱照流出

手機永遠靜音的4大星座！

女直播吃飯糰噎到　消防員趕到疑亡

24歲月光族上兵問要不要續簽　網勸待軍中

王丹嗆「不知韓要來」　秒遭打臉

顏董不知誰邀白狼！大甲媽亂鬥黑幫大戰

最強賓利被撞她下車打電話！維修費曝

2網紅拍片殺人！無辜路人被逼跳河慘死

黃立成帶20歲正妹女星回家！「深夜親熱摸摸」

熊熊被問懷孕下意識脫口「張立東的」！

超商店員喊「欸699」　她無言：全部人轉頭看

吃鳳梨妹妹會變香？她7日後曝實驗結果

大牙就醫被告知「子宮沒在工作了」

200億白富美起底　戀愛10年結婚2年玩完

更多

最夯影音

更多

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面