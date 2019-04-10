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J奶媽「得怪病不停發育」　生子拒哺乳…怕乳溝悶死兒！

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▲費歐娜胸部大到無法哺乳怕將嬰兒悶死。（圖／翻攝自extra.cz）

▲費歐娜胸部大到無法哺乳怕將嬰兒悶死。（圖／翻攝自extra.cz

國際中心／綜合報導

「奶澎腰瘦」大概是許多女性同胞的夢想，曼妙身材除了自己看了賞心悅目之外，對於吸引伴侶也是一大優勢。但對於英國25歲的費歐娜（Fiona Hornby）而言，胸部只是累贅，因為從10歲開始胸部就在發育的她，竟然罹患巨乳症，如今已經J罩杯卻絲毫不覺得好看。

根據英國《每日郵報》報導，費歐娜的胸部從小就和別人不同，早一步比人開始發育，但是發育的速度卻似乎有些過快，從青春期的C罩杯到現在已經J罩杯，就醫之後，費歐娜發現自己罹患的巨乳症，而不斷生長的胸部開始出現劇烈的疼痛感，跟一些奇怪的紅點，就連背部也因為承受不了胸部的重量開始疼愛，睡覺或是活動受到阻礙，需要斷斷續續的休息。

費歐娜難過的表示，胸部長到一個不正常的大小後，在某次洗澡她發現「我的胸部已經變成紫色的了，那一點都不美觀，也不性感」甚至想嘗試運動都覺得像是被大石頭壓住，生活非常的不愉快，「我的胸部並沒有停止生長，只是越來越大、下垂，還影響了我的工作。」

2018年費歐娜晉升為母親，最令她痛苦的是她無法親自哺育的孩子，因為過大的胸部，讓費歐娜無法看到嬰兒的臉，甚至更擔心會悶死小嬰兒。於是費歐娜開始考慮要去動手術，讓自己回到一個正常人的生活狀態，「因為我也也沒有其他選擇，就連散步25分鐘，都痛苦的像是要了我的命。」

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關鍵字：母親,巨乳,嬰兒,哺乳,胸部

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