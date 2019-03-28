水果刀割斷臍帶！20歲母棄嬰「我需要賺錢」遭境管　小孩未來處境曝光

▲小媽媽用毛巾把女嬰包好放進紙箱，再以電動自行車載到人行道丟棄。（圖／記者陳雕文翻攝）

社會中心／新北報導

新北市一名20歲越南籍阮姓移工拿水果刀割斷剛出生女兒的臍帶後，用毛巾包裹後放入紙箱，騎電動自行車棄置，所幸女嬰被抓寶的民眾發現，送醫後沒有生命危險。小媽媽16小時後被警方找到，她無奈說，「我需要賺錢，擔心雇主知道會把我遣返，希望有人幫我養。」檢方複訊後諭令移工責付仲介，並限制出境出海。社會局表示，已介入照顧女嬰，但台灣是屬人主義，女嬰屬於越南籍，未來誰撫養、是否在台灣就學生活得會同移民署討論。

警方調查，阮姓移工2018年3月來台工作，在電子工廠擔任大夜班作業員，認識一名越南籍男子，兩人談戀愛，也有了親密行為。到了今年初，阮在男友回國後才發現自己有身孕，她哭泣、恐懼，深怕雇主知道後會把她遣返，她很需要錢決定隱瞞。

▲▼小媽媽把女兒遺棄後，騎車回工廠繼續上班。（圖／記者陳雕文翻攝）

26日傍晚5時多，阮女從工廠返回宿舍後，腹部陣痛不已，她就直接在宿舍生女，再用水果刀割斷臍帶，接著把女兒用毛巾包好放到紙箱，避免被同事發現。當晚7時多，她將紙箱放置在電動自行車的腳踏板，從中和區中正路載到中原二街口，放在人潮較多的人行道，希望能被有緣人發現，並幫忙扶養女兒，後來身體虛弱回工廠繼續上班。

27日凌晨0時，玩寶可夢的民眾無意間發現紙箱，一開始還以為是小動物在蠕動，近看才發現是女嬰嚇了一跳，急忙報案。發現女嬰的陳先生說，「每天都去那邊抓寶，拿手電筒照一下怎麼是小孩子，看她都沒有穿衣服，旁邊還有一點血跡，好像剛出生一樣。」所幸女嬰送醫後無生命危險。

▲▼小媽媽在宿舍產女，並用水果刀割斷臍帶。（圖／記者陳雕文翻攝）

小媽媽被警方找到時起初態度淡定，後來一臉無奈說，「我需要賺錢，擔心雇主知道會把我遣返，希望有人幫我養」，訊後被依遺棄罪嫌移送。檢方複訊後諭令責付仲介，並限制出境出海。

目前社會局雖先安置女嬰，但未來孩子該何去何從，將會同移民署聯繫生母的越南家屬評估撫養能力；如果生母家屬也不願撫養，女嬰未來在台誰來養育、該怎麼上學，社會局將和移民署共同解決，避免女嬰未來居無定所。