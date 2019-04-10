護理師癌末自爆「調包5000嬰兒」　委員會查出神秘結果：沒這人

▲贊比亞護士伊莉莎白坦承調包5000嬰兒。（圖／翻攝自ibtimes.co.in）

國際中心／綜合報導

每個新生兒的出生都是相當喜悅的，在爸媽和醫院醫護人員的照顧下，原本都該是最安全的狀態。日前贊比亞一名護士因為罹患癌症，於是決定向世人懺悔自己在作為護理人員的12年歲月中，因為「貪玩」所以將5000名嬰兒調包，甚至還讓其中的夫妻認為「孩子DNA跟自己不吻合」因而離婚收場。

綜合外媒報導，伊莉莎白（Elizabeth Mwewa）自1983年至1995年任職於薩卡贊比亞大學教學醫院（UTH）擔任新生兒護理師，因為一時興起的好玩念頭，竟然偷偷將嬰兒互換高達5000個，並且裝沒事的繼續工作，直到自己後來檢查出罹患癌症，認為自己無法帶著這樣的罪惡感入土，希望自己可以得到上帝的寬恕，決定公開這條秘密，立刻引來當地居民跟網友極大憤怒。

這件調包嬰兒的案件，甚至讓12年來出生的嬰兒、家長因為沒有血緣關係而家庭關係破裂，或是有老公懷疑妻子外遇，最後真的離婚收場。消息流傳開後，有部分人士仍揣測「5000個嬰兒交換卻沒有人發現，還維持12年，這太不符合常理」。

對此贊比亞護士總委員會（General Nursing Council of Zambia）發表聲明表示，案件曝光後，已經介入調查，但是截至目前都沒有名為伊莉莎白的護理人員，但還是會繼續調查12年來的調包事件。伊莉莎白當時透過社群媒體表示，「我違背上帝犯下了罪，但祂可能原諒我了，「我希望贊比亞人可以原諒我對無辜的孩子所做的邪惡事情」，但卻沒有得到任何人的諒解。