借友千萬賓利敞篷車出門…網友直擊「休旅車撞屁股」：夭壽喔

▲桃園市桃園區9日下午發生韓國現代休旅車追撞賓利敞篷車意外事故，網友直擊後在爆料公社貼文：「這聲內褲都濕了」。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區富國路9日發生韓國現代休旅車追撞賓利敞篷車事故，由於正值下班尖峰，有網友路過直擊後以手機拍照上傳爆料公社，瞬間引發數百人按讚，有網友直呼「這聲內褲都濕了！」警方到場處理確認2位駕駛都沒有酒駕，但因賓利敞篷車造價近2千萬元，雙方事後已在派出所達成和解，肇事原因由警方釐清中。

警方指出，追撞賓利敞篷車的現代休旅車林姓男子，9日下午5時40分在桃園區富國路疑似未注意車距追撞前面黑色賓利雙門敞篷車，駕駛賓利的魏姓女子趕緊下車查看，發現後保險桿毀損，由於賓利還掛著臨時車牌，因此是剛出廠未久的新車，員警到場處理，確認2名駕駛都沒有酒駕，由於正值下班尖峰，為避免影響車流，趕緊將2人帶至派出所製作筆錄，賓利敞篷車也被吊車拖去修車廠。

▲桃園市桃園區9日下午發生韓國現代休旅車追撞賓利敞篷車意外事故。（圖／翻攝自臉書）

警方表示，駕駛賓利敞篷車的魏姓女子並不是車主，她說是借親友的車出門，未料卻遭追撞，雙方在派出所製作筆錄後很快達成和解，但內容則不便透露。

根據車訊網（Carnews com）資料顯示，這款賓利雙門跑車（Bentley Continental SuperSports Convertible）雙門四人超跑，最高極速可達時速325公里，排氣量為5,998cc、擁有630匹馬力的四輪傳動超跑，全車都是純手工打造，國內建議售價為1,980萬元，由0到100公里僅需4.1秒，上市時間為2010年8月，國內目前尚不多見。

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