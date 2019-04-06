聽說「酒店少爺月入10萬」　男花2千元治裝上班首日就失業...

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子因聽信朋友說「當酒店少爺月入10萬」，花了2千元治裝費打扮自己，但沒想到警方上門臨檢時，卻發現男子因毒品遭通緝，警方隨即將人逮捕歸案，而林男相當無奈直呼，「花2千元上班第一天就失業。」

警方調查，原本從事超商工作的24歲林姓男子，聽朋友介紹做酒店可以月入10萬，於是花了2千元治裝費，買了皮鞋、西裝以及領帶，3月21日晚上，甫到北市某酒店上班第一天，就遇到警方上門臨檢。

警方針對店內少爺執行臨檢，一輸入電腦馬上就發現林男在2月因毒品案遭通緝，且準備要入監服刑，隨即將人上銬帶回。

林姓男子向警方透露，因年輕時就沒住在戶籍地，又與父母親失聯，長期在外地工作沒有返家，所以並沒有收到法院執行通知書，也不清楚自己被通緝，直到遭警方盤查後才知道自己2月份遭發布通緝，警方訊後也依照法將林送辦。

▲▼林男聽朋友介紹「當少爺月入10萬」，因毒品遭通緝上班首日就失業。（圖／記者邱中岳攝／圖非當事酒店）

根據統計資料顯示，截至2019年3月底，全台初估有約3萬6千多人遭各地地檢署、法院發布通緝，而遭逮的通緝犯都已「離家多年」、「沒收到通知書」為由，聲稱自己都沒有收到開庭、執行等通知書當藉口。

而一名不具名的檢察官私下透露，民眾想得知自己是否遭通緝，除了地檢署、法院會發開庭、執行通知書外，也可以主動透過檢警相關單位查詢，經查詢遭通緝也應主動歸案。

▲▼警方在酒店臨檢時，發現林姓少爺因毒品案遭通緝。（圖／記者邱中岳攝／圖非當事酒店）

如有更換通知書送達地點（戶籍地），也應該主動向檢警提報，此外，如果民眾明知已經觸法遭警察機關移送、函送法辦，後續一定會有地檢署的偵查作為。

因此涉案民眾就必須注意開庭時間以及判刑確定後的執行時間，有更換通訊地也應隨時向檢警提出，以避免自己淪為通緝犯。

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