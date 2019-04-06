78%犯罪者自白！6種照片別PO社群軟體　比「YA」等於公開個資

▲愛在社群軟體上PO出遊照容易引狼入室。（圖／記者林悅翻攝）

記者林瑩真／編譯

在社群軟體上PO出照片會讓自身陷入意想不到的危險當中！現在許多人熱愛使用Facebook、Instagram或Twitter等社群軟體，但最好不要在社群軟體上PO出6大類型的照片，包括最常看見的旅行照、親友照、小孩子的照片等，甚至連比「YA」姿勢的照片都算危險照片之一。

根據《讀賣新聞》報導，78%的偷竊者表示，他們會從社群軟體上鎖定出門旅遊的人；70%的偷竊者則說，他們會用Google街景服務調查地形。光是使用網路就可以得到下手目標的大部分資訊，偷竊者根本不用特地事先勘查現場，只要把握目標哪天不在家，選好下手的日子，幾乎當天都能成功犯罪並逃離。

IT新聞工作者高橋曉子也指出6大危險照片：

▲社群軟體上最好不要曝光小孩子的臉。 （圖／台中市政府提供）

1. 小孩子的照片

許多人因為疼愛孩子，會將自己孩子或親友孩子的照片PO上社群軟體，但除了有被犯罪者盯上、引發誘拐的可能外；也可能照片本人長大後，覺得羞恥不滿，甚至因此被朋友嘲弄而引發犯罪。

2016年9月，一名18歲少女就因不滿父母PO出她的幼年照，包括洗澡、上廁所及換尿布的照片，多次要求父母刪除照片，但父母不肯，氣得她堅持提告。

2. 合格通知書、文件等照片

因為合格太高興、或收到明信片等，也有不少人會將此類照片PO上個人社群軟體，但這時候就要小心，因為這類書件上可能會帶有個人資料，一不小心就公開個人的地址、生日，甚至是身分證字號。

3. 他人的照片

與朋友聚會或是參加團體活動，大合照也不免要拍幾張，但PO出的照片有經過他人同意嗎？過去就有一名上班族因為拒絕不了聚會，只好延遲工作去參加，但最後就因照片被公司發現，挨罵「工作做不完還敢去喝酒？」因此雖然聚會照片沒有個人資訊，要PO在群軟體前，最好還是經過他人同意。

▲比YA或友人的照片也有風險。（圖／翻攝PEXELS）

4. 比YA的照片

由於相機、手機性能提升，放大也可以保持畫面清晰，但恐怕會被竊走指紋，複製資料以使用個人認證的手機、電腦，甚至是公寓解鎖。雖然要竊走資料的確需要相關技術，但日本福島縣就曾發生過類似犯罪案例，並非不可能。

5. 著作權相關照片

在路上碰見藝人的偷拍照、喜歡的書籍或雜誌的全拍頁？許多人會將此PO上網路，但藝人的照片本身就具有價值，PO網恐怕會侵犯權力，當然，書籍、雜誌等著作物本來就有著作權問題。

6. 自家附近1公里內的照片

其實不只自家，公司或是常去地點的附近照片最好也不要PO上網，因為等於公開自己的所在地，容易遭有心人計算犯罪。事實上，日本節目過去曾公開網友肉搜技巧，只要3張照片就能找出偶像住宅處，相當可怕。

高橋曉子提醒，若是真的想要PO照，文件類一定要確認沒有露出個人資料；小朋友的照片則設定親友可見的權限，或是傳給親友群組；旅遊照就等到旅途結束，返家後再PO，謹慎使用社群軟體才不會引狼入室。