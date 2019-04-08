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出借房子給大伯！她衣櫃遭陌生房客亂翻　連阿嬤「手尾錢」也要偷

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▲沮喪，傷心，生氣，羞辱。（圖／視覺中國CFP）

▲眼見房子被搞成這樣，女網友超崩潰，上網怒噴。示意圖，與本文當事人無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

「對啦我房子借別人住我活該啦！」一位女網友日前將房子借給老公哥哥住一個月，對方也保證不會動到房裡私人的物品。沒想到時間到了把房子要回來後，才發現大伯擅自讓朋友住進去，部分家具不但被破壞，甚至連親人遺物「手尾錢」都被偷走，讓她氣憤詛咒沒品的人將來會絕子絕孫，離譜行徑也讓網友看傻譙翻。

有位女網友氣憤地在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己日前把房子借給老公的哥哥住一個月，老公也再三保證哥哥不會動到她的東西；沒想到一個月後，房子卻要不回來，對方一拖再拖，在原po逼問之下，才發現大伯竟擅自讓自己的朋友住進去！女網友回家檢查後，不但發現衣櫃被翻過，桌椅也被破壞；最可惡的是，連阿嬤留下來不到50元「手尾錢」也被偷走，「你不會覺得有報應嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼開工紅包。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原po把手尾錢放紅包裡，竟然也被拿走。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

原po表示，這些零錢是她阿嬤留給她唯一的東西，是阿嬤生前親手交給她的；她當初還把手尾錢裝在紅包袋裡，藏在隱密的地方，沒想到竟然也被翻出來拿走，「我就是小氣捨不得這幾十塊」，同時她也「祝福」偷錢的人出門不會有好事。

網友看完也都覺得此舉太誇張，「好心被踐踏」、「到底是什麼樣的人連50、100都要拿」、「 紅包包起來也敢拿」、「偷手尾錢會有報應」、「摯愛的親人留給妳的東西，就算再小，都是心裡的寶貝」。也有人好奇原po老公的態度如何，對此她也表示，已經要求老公要處理，如果沒處理好，恐怕會走上離婚一途。

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關鍵字：手尾錢,遺物,爆怨公社,偷竊

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