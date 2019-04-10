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女童拔店門口盆栽「丟櫃檯給老闆娘看」　爸只問：幹嘛拔這麼多

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女童拔店門口植物，還對櫃台仙女散花。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO貼出被拔下的葉子，但這些還只是「部分」而已。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社

網搜小組／綜合報導

新北市曾姓老闆娘9日在臉書「爆怨公社」PO文指稱，當天一名爸爸帶著女兒來消費，女童卻趁著大人在點餐時跑到店門口拔盆栽的葉子，還在櫃檯前將整把綠葉用「天女散花」的方式往旁邊丟，「我瞪她，她就直直看著我，一臉『拔妳葉子又怎樣』的表情，真的快氣死了！什麼樣的家長會放任小孩這樣破壞別人的植物還不管教！」

原PO提到，經營的小吃店門口擺著一盆七里香的盆栽，女童（目測至少小學三年級）趁著爸爸點餐時跑到門口，還做出疑似拔葉子的動作，無奈她人在櫃檯裡，視線剛好被擋住所以不是很確定，結果這時候爸爸突然看著孩子說「妳幹嘛拔這麼多」，讓她相當傻眼，「身為大人、父親，你不是教小孩不要拔別人種的植物，而是問她幹嘛拔這麼多？」

請繼續往下閱讀...

▲▼盆栽,植物,花盆,示意圖。（圖／視覺中國）

▲文章PO出後，也有網友分享自己種的盆栽被人亂拔的經驗。（示意圖／CFP）

但更讓原PO氣憤的是，女童一聽竟然露出得意的表情，還把一片葉子放到櫃檯上，父女倆聽到她勸說「不可以拔葉子」都完全沒反應；就在這個時候，女童趁著爸爸轉頭看別的東西時，將手裡剛剛拔下的一大把葉子用「天女散花」的方式往旁邊丟，「我瞪她，她就直直看著我，一臉『拔妳葉子又怎樣』的表情，真的快氣死了！什麼樣的家長會放任小孩這樣破壞別人的植物還不管教！我的七里香好不容易才茂盛一點點的。」

原PO附上的照片大約有20片葉子，但這還只是女童拔掉的一部分；其他網友看完整篇文章，紛紛留言安慰她，「我家的金桔也是被亂拔，拔了吃掉我不介意，但大多都是隨手亂丟，家長在旁邊也不管」、「大聲嚇她，說昨天才噴農藥之類的」、「孩子不懂事就算了，父親在旁邊還不教問題才大」。

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關鍵字：爆怨公社,奧客

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