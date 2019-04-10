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一開冰箱與「微笑女人頭」對看！　網友嚇到崩潰：別用報紙包食物

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國際中心／綜合報導

美國《reddit》討論區一名網友6日分享一張照片，只見打開的冰箱裡竟然有一顆「微笑的女人頭」，還正好面對著前方，畫面看起來就像冰箱裡藏著一顆人頭。其他網友看完也忍不住跟著留言開玩笑，要原PO檢查一下自家的冰箱，說不定會找到被冰塊凍住的長毛象。

「這就是為什麼不應該用報紙包食物。」原PO的文章內容只有這麼一句話，附上的照片是冰箱內部的畫面，只見除了上層嚴重結霜之外，其他不外乎就是一些飲料、食物，但第二層左側竟然出現一顆「女人頭」，甚至還面對著前方露出微笑，再仔細一看就會發現，那其實是用報紙包住的食物。

報紙包食物放冰箱變恐怖人頭，嚇到網友。（圖／翻攝自reddit／u/jas0nsg）

▲網友抱怨被冰箱裡的「人頭」嚇到。（圖／翻攝自reddit／u/jas0nsg）

其他網友看到這張照片都紛紛留言有被嚇到，甚至有人開玩笑詢問是不是遇到分屍案，「那顆頭看起來超令人不安的」；也有人看到原PO冰箱的結霜狀況太嚴重，好心建議他有空一定要清理一下，「我以前住的公寓也有一個一樣的冰箱，它真的爛爆了」、「哈哈哈，看來裡面可能有失落的文明哦，你有沒有檢查過？說不定會找到一隻被凍住的長毛象」。

其實，不少民眾為了保鮮食物，都會先用報紙包住再放進冰箱，如果沒有慎選圖案，很有可能就會出現類似的糗事。去年6月也有一名台灣男網友在臉書「爆廢公社」PO照表示，阿嬤用報紙把沒吃完的水餃包起來，再裝進塑膠袋裡，讓他一開冰箱就和報紙上的長髮女對上眼，嚇到差點漏尿，「阿嬤，我差點把冰箱拆了。」

▼部分民眾習慣用報紙或塑膠袋包住食物保鮮。（示意圖／記者謝承恩攝）

▲冰箱內部。（圖／記者謝承恩攝）

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關鍵字：冰箱,報紙

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