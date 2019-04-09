2照片曝光看公德心！屏東長治鄉整排水溝變垃圾場　鄉長回應了

▲一名網友貼出兩張屏東長治交流道旁排水溝充滿垃圾的照片。（圖／翻攝「屏東吃喝玩樂」臉書）

地方中心／屏東報導

一名網友在臉書「屏東吃喝玩樂」貼出兩張排水溝充滿垃圾的照片，感嘆「告示牌是做好看嗎？在長治交流道，垃圾都要滿出來了...」；網友看了也直喊「太誇張了」、「台灣人日常」。

原PO貼出位於屏東長治交流道旁的水溝照片，從照片中可見，整排水溝堆滿了各種垃圾，有塑膠袋、飲料杯、保麗龍等雜物，一旁還掛著警語「亂丟垃圾可罰6千元的告示牌」，但似乎無法彰顯任何作用。有網友留言「難怪每次下大雨，長治交流道淹水」，並Tag出長治鄉長古佳川，古佳川也出面回應網友「長治交流道淹水跟這個無關，是溝渠流向水文改變原因加上暗管埋設與阻塞問題」。

▲屏東長治交流道旁掛著警語「亂丟垃圾可罰6千元的告示牌」，似乎無彰顯任何作用。（圖／翻攝「屏東吃喝玩樂」臉書）

另外，有網友指出「鄉公所明天應該要去處理吧」，古佳川則回應，「這個不是長治公所負責的權責；我在擔任代表期間就曾經拜託水利會跟交通部公路總局針對排水側溝清理；針對大家反映事項我會發文請相關單位處理善後。」古佳川也說道，「政府不可能一天到晚花我們納稅錢去清垃圾吧！沒有公德心的民眾一天到晚亂丟垃圾政府卻花大錢不斷善後這絕非解決之道。」

照片一曝光引發網友熱議，紛紛留言「傻眼太扯了」、「呆丸郎習慣就好了」、「台灣人日常」、「有夠沒水準！」、「告示牌只是藝術裝置ok」、「公德心蕩然無存」、「台灣人現在的公德心，只是裝飾用的」、「屏東最美的風景是」。

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