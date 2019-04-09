這個小偷真專業！筆記記錄作案＆地點　住處宛如小型贓物庫

▲屏東警分局民和派出所員警查獲李姓男子涉嫌行竊高屏地區，得手超過10次，起出相關證物。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市38歲李姓男子，缺錢花用，行竊高雄、屏東地區，至少犯下10幾起機車置物箱竊案，警方聲請搜索票搜索，發現他的住處堆放贓物，宛如小型的贓物庫，並以筆記本記下每次犯案間、地點，帶回偵辦，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方說，李姓男子早在去年7月底時，就被警方發現他是名慣竊，仍不知悔改，在高、屏地區轄區域至少10起機車置物箱竊案，致住處堆滿贓物。

▲▼李男住處宛如小型贓物庫。

屏東警分局民和派出所轄區日前發生一起機車置物箱竊案，所長吳尚謙過濾監視系統等相關資料，鎖定李男涉案，日前向法院聲搜索票，率員前往李嫌住處搜索，當場起出被害人皮夾、手機、筆板電腦、行車紀錄器、金融卡及各式身分證件等，宛如小型的贓物庫。

▲李嫌以筆記本記下作案時間與地點。

警方發現，李嫌自己有一本筆記本，疑似記載他涉嫌作案的日期、地點及竊得物品，內容琳瑯滿目，令警方嘆為觀止，李得手後將贓物全數存放於家中，當做戰利品，致住處贓物堆積如山，警方花了將近5個小時才清查完畢。期間，李嫌竟趁警方不備，從查扣證物袋中偷偷取出物品，企圖隱匿罪證，被當場發現。

警方根據他的筆記本，查出被害人至少10人，遍及高雄、屏東等公園、學校等地區，李嫌利用運動及短暫離開車輛購物民眾將其車輛停妥後，立即撬開機車置物箱竊取財物行竊得手後，再將物品分批拿去各地方資源回收場或二手拍賣店變賣成現金花用。

警方呼籲民眾，最好停在人車來往較頻繁的收費停車場最為安全，車上不要放任何貴重物品，否則也要將車輛停放在明亮且有監視器處所，避免被偷。