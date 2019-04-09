　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這個小偷真專業！筆記記錄作案＆地點　住處宛如小型贓物庫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼屏東警分局查獲李男以筆記本記錄犯罪時地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局民和派出所員警查獲李姓男子涉嫌行竊高屏地區，得手超過10次，起出相關證物。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市38歲李姓男子，缺錢花用，行竊高雄、屏東地區，至少犯下10幾起機車置物箱竊案，警方聲請搜索票搜索，發現他的住處堆放贓物，宛如小型的贓物庫，並以筆記本記下每次犯案間、地點，帶回偵辦，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方說，李姓男子早在去年7月底時，就被警方發現他是名慣竊，仍不知悔改，在高、屏地區轄區域至少10起機車置物箱竊案，致住處堆滿贓物。

▲▼屏東警分局查獲李男以筆記本記錄犯罪時地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼李男住處宛如小型贓物庫。

▲▼屏東警分局查獲李男以筆記本記錄犯罪時地 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局民和派出所轄區日前發生一起機車置物箱竊案，所長吳尚謙過濾監視系統等相關資料，鎖定李男涉案，日前向法院聲搜索票，率員前往李嫌住處搜索，當場起出被害人皮夾、手機、筆板電腦、行車紀錄器、金融卡及各式身分證件等，宛如小型的贓物庫。

▲▼ 屏東警分局查獲竊嫌以筆記本記錄行竊間與地點 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲李嫌以筆記本記下作案時間與地點。

警方發現，李嫌自己有一本筆記本，疑似記載他涉嫌作案的日期、地點及竊得物品，內容琳瑯滿目，令警方嘆為觀止，李得手後將贓物全數存放於家中，當做戰利品，致住處贓物堆積如山，警方花了將近5個小時才清查完畢。期間，李嫌竟趁警方不備，從查扣證物袋中偷偷取出物品，企圖隱匿罪證，被當場發現。

警方根據他的筆記本，查出被害人至少10人，遍及高雄、屏東等公園、學校等地區，李嫌利用運動及短暫離開車輛購物民眾將其車輛停妥後，立即撬開機車置物箱竊取財物行竊得手後，再將物品分批拿去各地方資源回收場或二手拍賣店變賣成現金花用。

警方呼籲民眾，最好停在人車來往較頻繁的收費停車場最為安全，車上不要放任何貴重物品，否則也要將車輛停放在明亮且有監視器處所，避免被偷。

ET快訊
女嬰下體「每月抽出1張濕巾」狂飄惡臭！竟是護士忘記取出
女星微整「醫生多做1件事」臉毀了！下一位病人竟死在手術台

關鍵字：屏東,警察,機車,贓物庫,筆記本

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／情侶開車撞護欄後翻覆　20歲妙齡女削頭溢腦漿慘死車內

影／阿聯酋空姐北車遭借錢哥3次襲胸　PO文控「警察居然要我算了吧」

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

更新／落跑山友漏夜搬家電錶停？　台電一早派人按電鈴關切「電錶還在轉」

影／報答311賑災恩情！日「透地雷達探查車」來台　免費查高雄坑洞

影／畫面曝光！3D列印槍發明人北市租屋　路邊滑手機等房仲

快訊／龍井魚塭驚見無名女屍　警公布特徵盼協尋

「我的自私和你不同」夫救登山客反受困　消防妻：你賠不起我老公

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

酒駕撞斷博士腿害他輕生！富二代無悔意　2兒代受報應車禍「雙腿截肢」

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

「我越來越好，爸爸也越來越老」　王嘉爾淚崩：沒什麼時間跟爸一起過

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

酒駕撞斷博士腿害他輕生！富二代無悔意　2兒代受報應車禍「雙腿截肢」

電桿殘暴肢解！轎車瞬間被「剖成兩半」炸裂　27歲員工腳掌斷了

國道1號北上車禍！黑色休旅車「側翻滑行」　駕駛驚險爬出

3女童鐵皮屋內玩火燒死樓上員工　3對父母須連帶賠償613萬　

控楊麗花歌仔戲詐百萬戲服　名設計師願和解私下清點尾款

直擊5星派出所！不止「手銬鬆緊剛好」　腳鐐「麻攏嘎哩傳便便」

「讓店沒辦法開」礁溪名產店遭討債砸店　2黑衣人被起訴

這個小偷真專業！筆記記錄作案＆地點　住處宛如小型贓物庫

私梟利用澎湖花火節快艇走私　海巡「海陸包抄」查獲菸品

小美開大絕！推出「黑糖珍奶雪糕」人氣爆棚　全聯才買得到

打造下一個「one more thing」？蘋果挖角GAN之父為哪樁

首屆Jr. NBA聯賽登場　全台92支國、高中勁旅拚爭冠

蘋果神話還在！美86%青少年下一支手機想換iPhone

影／中南美市場海運旺季來臨　慧洋：第二季起運價緩步回升

大甲媽遶境空拍照太震撼！　「15萬人朝聖起駕」塞爆街區

日職／王柏融狀況好　首戰軟銀鷹扛先發5棒DH

龍寶30周年展　一窺台中城市建築縮影

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

為安居樂業地方創生　蘇澳與臺北商業大學簽合作備忘錄

好天氣帶柴柴游泳短腿空中滑　比基尼妹PO網狂歪樓：狗呢？

社會熱門新聞

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭..

花心輪椅翁求照顧　下場慘不忍睹

今天就要退休了...郵局員工被..

台大分屍兇嫌與父母不起訴　兄：..

大甲媽暴動！標哥被巴頭：不是講..

單手脫緊身牛仔褲性侵？法官打臉

即／亂棒打金中玉　新店男身分曝

連千毅老婆曝光　「深V車頭燈」..

休旅車連12擦撞　駕駛被擋下滿..

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　警逮..

開車自撞瞬間斷兩半！27歲男慘..

母女3人逛寶雅　小女兒遭噁男尾..

性侵兄弟女友掰她沒尖叫　鄰居打..

2煞持球棒狂砸　新北市議員金中..

更多熱門

相關新聞

阿公送孫上學　回家撞貨車身亡

新北市一部載送寵物飼料的小貨車，開車離開公司出貨，沒多久在行經林口區後坑3號轉彎時，突然迎面而來一部機車，2車互撞，機車騎士當場倒地不起，送醫後頭顱破裂失血過多傷重不治，經警方調查小貨車司機沒有酒駕，詳細事故原因待調查。

2張照看公德心！長治鄉整排水溝變垃圾場

遇警盤查　毒蟲鬼扯針筒是阿嬤用的

墾丁首例　泊逸飯店6.5億元法拍

2019 Honda X-ADV新增車色

讀者迴響

發燒話題

高圓圓 日本新年號 六輕爆炸 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 愛山林 許淑淨 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

研究：超過23點才睡「6系統全爛光」

12星座「最速配情侶Top4」閃瞎曝光

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北漂女孩賺36K不夠！網抓關鍵伙食費

果粉快更新！LINE新截圖密技超實用

中華郵政、全家合推「便利包店到宅」

大甲媽搶轎！《中天》記者跟拍遭圍毆

全球首創「同意保險套」！2人4手才可開啟

邵子平大起底！廢他台籍內政部反擊了

《玩很大》驚見左下角「裸女日光浴」無碼全播

1女3男毒趴　極樂3男大生裸身亡

人妻每年掃兩個墓「對話內容」網淚崩

網說準！從你出生「是星期幾」看愛情

22歲體操手雙腿斷　生涯結束了

二伯PO照報喜「阿貴要當哥哥了」

更多

最夯影音

更多

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面