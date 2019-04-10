秘魯12歲貧童趴路燈下苦讀「想當警察」　收到捐贈書感動落淚

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

秘魯西北部城市特魯希略（Trujillo）12歲男童維克多因為家境貧窮，付不出電費而被斷電，只好帶著書包趴在路燈底下念書，這一幕正好被監視器拍下，影片在網路上流傳開來，引起各界熱烈討論；他接受媒體採訪時提到，「我的夢想是成為警察，我想幫助我的家人，讓大家過得更好。」

監視器畫面中，12歲的維克多（Víctor Martin Angulo Córdova）將黑色的書包放在路邊，自己則趴在地上寫作業，周圍最亮的光源就是路燈，但疑似是燈光不夠亮，他下一秒又坐起身，將大腿當成書桌，把書本放在腿上開始低頭猛寫，神情相當專注。

▲維克多在路邊苦讀的模樣，感動許多網友。（圖／翻攝自推特／@DubaiNameShame）

這段影片上個月在網路上傳開，秘魯各界人士都很同情維克多，當地媒體隨即前往採訪，這才知道他家的經濟狀況很差，已經有很長一段時間付不起電費。為了保持優秀的成績，維克多選擇坐在人行道寫作業，「我的夢想是成為一名警察，成為執法人員或許就能改善國家的腐敗，而且我也想幫助我的家人，讓他們過得更好。」

維克多的母親感嘆，曾經勸孩子在家裡點蠟燭念書就好，但他還是決定節省一點，才會依靠路燈的亮光來完成作業，因為姿勢不良，常常念書念到肩頸部僵硬。

維克多懂事又貼心想替家中節省開銷的行為，感動無數網友，當地政府已經決定贊助學費及住家10年的電費，還有善心人士直接捐贈書籍，讓接過書本的他感動到一度落淚。網友們也紛紛獻上祝福，希望維克多能夠平安長大，並順利成為自己夢想中的大人。