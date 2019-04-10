吃3碗飯被併桌夫妻嫌「她會吃垮男人」　長髮妹霸氣回：再來一碗

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台北市呂姓女網友9日在臉書「爆廢公社」PO出兩張美食照並表示，自己食量很大又喜歡吃某豬排店的飯，沒想到用餐時吃到第三碗，竟然聽到併桌的夫妻說了一句「這樣吃，男人應該會被吃垮」，一氣之下乾脆再叫一碗，「老娘一共吃了4碗，好撐啊！」

留著一頭長髮的原PO在文中承認自己是「大食怪」，某天到很喜歡的豬排店用餐時，剛好店裡的座位都客滿，只好跟一對不認識的夫妻併桌，她一坐下來就開始點餐享受美食，飯也是一碗接著一碗地吃。

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▲原PO最後一共吃了4碗飯。（示意圖／CFP）

「吃了3碗飯忽然聽到那對夫妻對話，男的先說『哇，這女生好會吃，吃3碗』，女的回答『她這樣吃，男人應該會被吃垮啊』。」原PO一聽心裡雖然飆出許多需要消音的髒話，但表面上還是不動聲色，最後乾脆再加點一碗，「小姐再一碗飯！老娘一共吃了4碗，好撐啊！」

這篇文章一公開，其他網友們也紛紛跳出來留言力挺原PO，「面子不能輸，再來一碗」、「我也是大食怪，我都很驕傲地吃，吃給他們看」、「人家吃幾碗關他們什麼事」、「原PO應該回嗆，『放心我老公賺得夠我吃』」、「我也是，每次吃飯最怕有人來併桌，因為菜一上來都會很尷尬，我的餐點太豐盛了」。