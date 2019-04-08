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赴比利時參加中歐峰會　李克強：合作有利歐盟內部發展

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▲▼歐洲聯盟（EU）峰會2019年3月21日於比利時首都布魯塞爾登場。（圖／路透）

▲第21次中歐峰會4月9日在比利時首都布魯塞爾登場。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院總理李克強8日前往歐洲參加第21次中歐峰會。據了解，與會雙方將重點擺在維護多邊貿易主義、一帶一路倡議與提升陸歐關係等3大議題；雖然歐盟委員會先前提出文件，將中國視為經濟上的競爭者與系統性對手（Systemic rival），但雙方仍有可能在會議上提出聯合聲明。

李克強9日將參加在布魯塞爾歐盟總部舉行的第21次中歐領導人峰會，並於12日出席在克羅埃西亞舉行的第8次中國—中東歐國家領導人會議（16+1領導人會議）。據了解，李克強7日在德國商報（Handelsblatt）上發表文章的內容提到，中國從未藉機投資東歐來分化歐盟，且雙方合作有利歐盟內部均衡發展，「我們強烈支持歐洲一體化過程，希望有個團結的歐洲。」

外界分析，李克強將在會晤時，進一步宣傳大陸的市場開放政策與誠意，提供合作夥伴更多「發展紅利」，加深大陸與歐洲各領域的合作。

歐盟委員會主席容克。（圖／達志影像／美聯社）

▲李克強訪歐行程將會見歐盟委員會主席容克；容克日前提到希臘可能脫歐。（圖／達志影像／美聯社）

據《法新社》報導，李克強此次訪歐不會與歐盟成員國的領袖會面，而是與歐盟執行委員會（European Commission）主席容克（Jean-Claude Juncker）及歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）進行會談。

歐盟官員表示，中國不願「傾聽歐盟的主要訴求」，給予「將產業補助納入世界貿易組織（WTO）改革規範」等「有約束力」的承諾，「假如中方不願意在談判上做出讓步，我們可能沒有辦法發布聯合聲明。」

雖然歐盟擁有15兆歐元（約新台幣519兆元）的市場規模，但在外交政策上卻有不同的聲音，讓立場難以統一；希臘副總理德雷加撒基斯（Dragasakis）警告，歐盟對中國的懷疑很有可能成為「自我實現預言」，「但我的國家支持北京提倡的一帶一路。」

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關鍵字：李克強,一帶一路,系統性對手,Systemic rival,第21次中歐峰會,多邊貿易主義,Handelsblatt,European Commission

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