譴責「禽獸說」　葉惠德：兩岸政府對待台商「冷暖有別」

▲大陸全國台企聯發言人葉惠德。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／上海採訪報導

陸委會主委陳明通日前在廣播節目上因談及「禽獸說」，引起社會各界廣泛討論、成為關注焦點。對此，大陸全國台企聯發言人葉惠德9日表示，民進黨政府近期相關言行不斷升高兩岸對抗，「不僅讓廣大台商憂心，更感到十分寒心」。

葉惠德提到，台商工作在大陸，但家在臺灣，為生計、生活必須奔波於兩岸之間，最能深刻感受到兩岸政府對待台商的「冷暖有別」。

葉惠德表示，一邊不斷推出利好政策，照顧臺胞在大陸的生活與發展；一邊不但不體恤台商離鄉背井打拚的辛苦，還不斷阻礙兩岸民眾的正常交流、交往，甚至升高兩岸對抗，讓台商感到十分寒心。

▲韓國瑜出席廈門-高雄農漁產品簽約儀式。（圖／記者蔡紹堅攝）

葉惠德強調，韓國瑜此行出訪港、澳、深圳、廈門，為改善高雄經濟與百姓生活的打拚成績有目共睹，也得到高雄民眾的高度認可和支持，「結果遭陳明通禽獸論的汙衊，台企聯予以強烈譴責」。

▲陸委會主委陳明通鞠躬道歉。（圖／翻攝陸委會臉書）

陳明通1日接受寶島聯播網《新聞放輕鬆》節目專訪時談到，有些人享受中國大陸的惠台措施，整個中心思想就改變了，變成拜佛祖是為了顧肚子。「這樣其實不好，拜佛祖和顧肚子之間有連動的關係，拜佛祖是精神信仰和生活，人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別。」

此番言論一出，遭外界認為是暗指韓國瑜一行，在社會引起廣泛討論。陳明通2日也臨時召開記者會澄清，並沒有指涉任何人，同時對自己失言風波，向社會大眾道歉。

