慶富案還沒完...財政部人事調動「居心叵測」？韓國瑜：我不想這樣猜

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

公股行庫人事大異動，財政部宣布由高雄銀行董事長張雲鵬出任華南金控董事長，但高雄市政府表示「不放人」，因為4月25日將進行慶富案專案報告，因此不考慮讓張雲鵬辭任高銀董事長。高雄市長韓國瑜也認為，現在調動不是最好的安排，希望借重張的金融專長以及對案情了解，因為現在大家都想知道慶富案真正的狀況。

對於高雄市政府表態「不放人」，韓國瑜說目前高雄市議會成立專案調查小組並進行調查中，4月25日也將進行的專案報告，均需借重張雲鵬的金融專長以及對案情了解，現在突然調動，不是最好的安排，因為大家都想知道慶富案的來龍去脈。

韓國瑜認為財政部現在做這樣的決定不是很適合，因為慶富案已經繞在大家心頭很長一段時間，而媒體提問會不會覺得財政部居心叵測？韓國瑜說，「我們不想這樣去猜測，只是市議會要專案報告前突然重大人事調動，感覺不尊重高雄市府，這是不能被接受的，廣大高雄市民也不會接受」，他了解人事異動很正常，但要講清楚說明白慶富案的內容，這時候調動感覺很不負責任。

▲高雄市長韓國瑜參加道路安全督導會。（圖／記者賴君欣攝）

對於朱立倫說表示，徵召韓國瑜就能解決總統大選問題，韓國瑜回應，每個人都有自己想法和思考，不過他也說要大家趁著他去美國這段時間好好討論，現在他一心只想好好推銷高雄。

除了國民黨內基層力挺韓國瑜參選2020，連台北市議員王世堅都多次表態力挺，8日接受廣播節目專訪時再度語出驚人表示「韓國瑜是民進黨的天菜」；韓國瑜則笑著說謝謝王世堅，「現在怕他扶龍命格再現，講話也開始改變角度了。」