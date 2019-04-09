影／八寶粥外銷商涉詐貸10億　泰山第三代疑造假訂單羈押

記者劉昌松、楊佩琪／台北報導

負責將泰山八寶粥、仙草蜜等人氣甜品外銷到美國的欽泰公司，疑似於2014年至2016年間，以偽造快閃記憶體訂單方式，向14家銀行詐貸超過10億元。台北地檢署8日發動搜索傳喚，董事長詹舜淇、妹妹詹雅琳被依違反《銀行法》、有串供滅證之虞聲請羈押，台北地方法院開庭，2人皆遭羈押禁見。

▲欽泰國際董事長詹舜淇，也是泰山企業第三代成員。（圖／記者劉昌松攝）

法官認為，詹舜淇、詹雅琳2人雖否認犯行，但依事證顯示，足認其犯罪嫌疑重大，又本件尚有共犯及證人、銀行授信經辦人員等尚未到案，加上彼此間供述有出入，有勾串共犯或湮滅證據之虞。

另因涉及詐貸金額高達44億元，雖然詹舜淇2人強調有固定住居，且案發時間在2年前「要逃亡早就逃亡」，但考量詹舜淇出入境次數頻繁，與大陸、香港等地有相當關係，資源豐富，詹雅琳對於基本事實部分均稱不記得、不清楚，因此認為有羈押必要，並禁止接見、通信。

台灣欽泰國際公司前身是泰山的國際貿易部門，公司登記資本額為1億元，由泰山詹家第三代成員詹舜淇擔任董事長。根據欽泰官網，主要業務是把八寶粥、仙草蜜等罐頭甜點、飲品、休閒零食和食用油等，出口到北美，南美，大洋洲，亞洲和南非等20多個國家。

▲詹舜淇的妹妹詹雅琳也遭收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

檢調發現，欽泰國際自2014年3月起至2016年底，接下北京「華勝天成」公司快閃記憶體訂單後，將訂單轉給先前於廣東開設的紙上公司「高力」，並開具信用狀，再以此信用狀向14家銀行借貸。

初步估算，累計借貸金額超過1億美金，折合新台幣約為44億，雖然陸續有還款，但尚有9億5000多萬元尚未還清。檢調8日兵分多路搜索，並傳喚詹舜淇、詹雅琳兄妹，及掛名董事，替貸款作保，兄妹倆的父親詹信夫等人到案說明。

對此詹舜淇強調，該些交易案並非假交易，沒有詐貸，僅為避免匯率損失，因此以三角貿易方式轉單，還是被以有串共滅證之虞聲請羈押，詹信夫則被以20萬元交保候傳。

【更多新聞】

涉假訂單詐貸10億元 泰山八寶粥外銷商董座兄妹聲押禁見



運勢差？Seafood說「找人集資當錢母」 資深神棍又詐財



學生罵教授「蕭萬長走狗」 辯受憲法保障！法官打臉