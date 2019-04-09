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學生罵教授「蕭萬長走狗」　辯受憲法保障！法官打臉

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▲▼台北教育學。（圖／翻攝自台北教育大學官網）

▲袁姓男大生在學校臉書群組上，罵教授「前蕭萬長走狗」，被控公然侮辱，判處拘役50天。（圖／翻攝自台北教育大學官網）

記者楊佩琪／台北報導

台北教育大學文化創意產業系一袁姓學生，被控因修課問題心生不滿，在教室拿雞蛋攻擊女教授，還在學校的臉書上張貼一男教授及教官的照片，以「前蕭萬長走狗」等字眼辱罵。袁男強調，他的言論適用《憲法》保障下的大學自治法，但法官認為並不等於可以公然侮辱，判決袁男拘役50天，如易科罰金以一天1000元計算。

根據判決，袁姓男大生因修課問題心生不滿，2016年2月26日，先在教室拿雞蛋朝邱姓女教授丟擲，邱女的丈夫，也是該系的陳姓教授和教官上前制止，並將袁男帶離教室。但隔天晚間10點多，袁男以同學的暱稱，登入學校臉書群組，張貼「本校教官協同自稱蕭萬長走狗結盟羈押學生....」等文字，再附上陳姓教授及教官的照片截圖，被檢方依公然侮辱罪起訴。

袁姓男大生辯稱並沒有公然侮辱犯行，因陳姓教授自稱擔任蕭萬長的某職務，已超越大學自治範圍，且發生事件起因修課問題，又發表的言論是刊登在公用論壇，為可受公評之事，僅是評價教授的行為，並非說他是走狗。此外，他在校生活、就學，應適用受憲法保障下大學自治。

但法官認為，陳姓教授雖證實曾擔任過蕭萬長的機要、行政院長室的財經諮議，但是為了讓學生了解其在財經上專業，才會在課程中介紹自己。而「走狗」一詞按一般經驗，指的就是任憑主人差遣，與犬畜相類之徒，明顯使人難堪，屬情緒性、人身攻擊言論，已逾越言論自由範疇。況且貼文內容並非就是論事，而是對教授的人身攻擊。

至於大學自治法保障部分，法官認為，大學自治指的是大學教學、研究及學生學習自由均受憲法保障，在法律規定範圍內享有自治權，但並非等同可以任意公然侮辱，因此還是以公然侮辱罪，判處拘役50天，得易科罰金。

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關鍵字：台北教育大學,學生,教授,修課,雞蛋,走狗,公然侮辱,蕭萬長,大學自治,言論自由,憲法,保障

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