圖／韓國瑜訪舊金山、波士頓、洛杉磯　9天行程一次看

▲韓國瑜將啟動為期9天的訪美行程。（資料照／高雄市政府提供）



記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜將於4月10日至18日訪美，原定10日晚間搭機出發，但他因為擔心時差問題影響在哈佛大學的演講，決定與自費隨行的太太李佳芬提早一天出發。韓國瑜這趟美國行，被外界視為是投入2020總統的關鍵之旅，除了已確定和洛杉磯副市長碰面外，是否會和其他美方官員接觸，也成為外界關注的焦點。

▲韓國瑜訪美9天行程一次看。（圖／記者李帛窈製表）

根據市府公開行程，韓國瑜將於9日晚間搭乘23點30分將搭乘華航班機，在舊金山轉機後，會在當地時間10日上午抵達波士頓。在經過一天休息後，11日12點30分至16點30分在哈佛大學進行閉門演講，當晚參加在帝苑大酒樓舉辦的波士頓僑社晚宴。

12日上午8點，韓國瑜將赴常熟飯店參加波士頓僑社早餐會，緊接著在中午就飛往洛杉磯，晚間安排南加玉山協會晚宴。13日上午8點30分參訪高科技公司，下午1點參加圓桌招商座談會，晚間6點則是南加僑界晚宴。

14日上午9點，韓國瑜將在喜來登飯店舉行2小時的演講茶會，之後後飛往聖荷西，15日上午10點到11點30分在史丹佛大學校與學生座談，下午2點則參觀校園並舉辦演講。

16日上午8點，韓國瑜安排了高科技產業參訪行程，李佳芬另受邀探望銀髮僑胞；當天中午，韓國瑜將出席全球玉山科技協會矽谷論壇午宴，下午1點30分舉行圓桌經濟座談及媒體座談，結束後直接前往舊金山機場搭機返台，並於台灣時間18日上午6點抵台。

▼2020總統選舉可能人選。（合成圖／資料照）