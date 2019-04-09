蘋果神話還在！美86%青少年下一支手機想換iPhone

▲調查指出，美國有86%的青少年下一支想換的智慧型手機是iPhone。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

科技中心／綜合報導

投資公司Piper Jaffray近期針對美國境內8000名高中生在智慧型手機、穿戴裝置與社群媒體使用上進行調查，其中有86％的受訪學生表示他們下一部想購買的智慧型手機是iPhone，可見iPhone對許多人來說仍有一定的吸引力。

據《9to5mac》報導，在這次受訪的美國境內8000名高中生中，在智慧型手機使用調查方面，有83％的受訪學生表示自己目前是使用iPhone，其次是使用Android智慧型手機的9％，被問到將來換手機想換哪種作業系統時，則有86％的受訪學生表示想購買iPhone，這結果與過去幾年Piper Jaffray所做的調查結果類似，iPhone往往能在智慧型手機類別中脫穎而出。

外媒《macrumors》分析認為，蘋果產品在青少年間受歡迎的程度愈高對該公司來說是一個好兆頭，因為代表他們已經完全習慣生活在蘋果生態系當中，習慣了iMessage、Apple Music和iCloud等蘋果公司所推出的服務，因此未來很可能會繼續堅持使用蘋果產品。

在影音串流平台方面，儘管Google旗下的YouTube具備免費等特性，但在日常影片消費來源方面仍只占33%，略低於Netflix的38%。而在社群媒體方面，Snapchat在受訪學生中獲41％的支持，是公認為最受歡迎的社群媒體平台，其次是Instagram的35％，Twitter和Facebook則各佔6％。