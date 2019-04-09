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店員技能再+1！超商可寄「郵局便利包」網酸爆　全家說話了

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▲▼全家首創推「郵局便利包店寄宅」服務 。（圖／業者提供）

▲全家首推「郵局便利包店寄宅」服務。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

主攻小型包裹宅配市場，全家便利商店與中華郵政攜手合作推出「郵局便利包店寄宅」服務，讓消費者不用受限郵局關門時間，24小時都能到超商寄便利包，而且寄件全年無休。對於此服務推出，也引發不少網友熱議，雖然許多人都覺得這服務很便利，但有網友卻狂酸全家讓店員勞務增加，「我看再過個幾年，全家都可以拍婚紗了」、「再過幾年全家托嬰就開了」。

全家於今（9日）推出「郵局便利包店寄宅」全新服務，消費者可在門市寄送1公斤以下小包裹到指定地址。寄件流程與店到店相似，消費者至櫃台購買專用包材後，再操作FamiPort機台，並填寫收件、寄件資訊，接下來列印出小白單後，就能到櫃台結帳交付包裹。而這些包裹會由物流體系收回，轉交給郵局，再由郵差送至收件者家中。

▲▼全家首創推「郵局便利包店寄宅」服務 。（圖／業者提供）

目前「郵局便利包店寄宅」包裹共有兩款規格，包材售價為一號包1元（16*28公分）、二號包2元（23*32公分），配送費用為長期特價，分別是一號包特價45元（原價65元）、二號包特價57元（原價75元），價格比到郵局寄送貴了約9元。寄件後2到4天可送達，離島與花東偏遠地區，則為4天以上。若此次運作成效良好，不排除未來導入更多規格，預計下半年可再導入三號包跟四號包。

對於全家新推出此服務，不少網友認為很便利，但也有很多網友覺得這樣會增加店員勞務，「又要累死基層了」、「超強的超商人員，什麼都要會做」、「過不久，全家就會有按摩的」、「全家店員好累」、「便利商店的店員太萬能了吧！」、「身為全家店員的一份子，我真的很想裝死⋯」、「那店員的薪水漲了沒有？」

▲▼全家首創推「郵局便利包店寄宅」服務 。（圖／業者提供）

對此，全家則回應指出，新推出「郵局便利包店寄宅」並不會增加店員勞務，因其是透過代收包裹、郵局配送的方式進行，店員收件、結帳模式與店到店相同；且由於屬於宅配性質，便利包會由郵局配送到指定地點，所以門市內並不會有包裹堆積如山的狀況發生，而店員也不用整理跟忙著取貨給消費者。

另外， 小7在2010年時也有推出交貨便服務，讓消費者能就近寄、就近取，且24小時皆可寄取件，目前合作夥伴超過8,000個網路店家，去年寄件數高達2億件，平均每天共有超過50萬人次使用。預計今年底交貨便將推出當日配服務，讓個人賣家寄件效率提升，買家也能更快收到商品。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,郵局便利包,店到店,宅配

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