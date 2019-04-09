逃避遲到扣薪300！超商副店長找工讀生「假打卡」　反被告詐欺

▲超商副店長遲到，要同事幫忙代打卡掩蓋。（圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

新北市新莊區一間全家超商的吳姓代理副店長上班常常遲到，竟要求工讀生幫她登入電腦打卡，3個月下來一共假打卡45次，藉此逃避遲到被扣錢的罰則。店長發現之後怒告2人業務登載不實、詐欺等罪，新北地檢署則認為，吳男並非靠詐欺取得薪資，遲到扣的錢也非額外獎金，業者並無財產損失，因此不起訴處分。

《蘋果》報導，21歲的吳姓代理副店長上班常遲到，但店內規定遲到就會扣薪，為了逃避被扣錢，他去年4月把識別證背面的員工條碼拍照傳給21歲的邱姓女工讀生，要求對方先幫忙登入電腦打卡，假裝有準時。3個月內，邱女一共代替吳男打卡45次，期間累積遲到應被扣的薪水高達1萬5000元。



店長得知此事後，認為吳男藉此詐欺得到薪資1萬5000元，而邱女則涉及業務登載不實、詐欺得利等罪，因此怒告兩人。到案後，吳男和邱女也坦承的確有代打卡的事實，但他表示，他薪水33K，該店對於上班遲到的員工茶罰為每小時扣300，且拿不到全勤獎金。

檢方認為，僱主設置勞工簽到簿或出勤卡，記載勞工出勤情形，是僱主在勞雇關係上的法定義務，因此「打卡」屬於僱主執掌的業務，並不是員工應該做的業務文書，也就是說，吳男固然有要求邱女代打卡，要負的也僅是公司內部的行政責任，並不構成業務登載不實。

另外，檢方還提到，吳男得當的薪資是「勞務給付」的對價，並不是靠詐欺得到的，店內規定的遲到扣薪水並不是額外支出獎金，而是從薪俸扣除，業者並無額外財產損失，因此認定本件應屬民事糾紛，吳男不構成詐欺得利罪，不起訴處分。