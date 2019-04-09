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準備開搶！小7「復仇者聯盟」集點來了　8種商品換購方式一次看

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記者曾婉婷／綜合報導

準備開搶了！小7於明（10日）起將推出「MARVEL復仇者聯盟」CITY CAFE集點送活動，共有8種英雄系列周邊讓消費者換購，而且每種商品皆為限量，購買CITY CAFE或現萃茶即可獲得一點，集滿6點加99～2,799元即可兌換一款。預計將引發網友排隊風潮。

▲▼小7獨家「8種復仇者聯盟」集點一次看 。（圖／業者提供）

小7首次與超級英雄MARVEL復仇者聯盟合作，自10日起至6月4日止，推出8種「MARVEL復仇者聯盟」英雄系列周邊集點換購，包括造型馬克杯、不鏽鋼保溫杯、烤麵包機、27吋變色大直傘、無限手套炫光存錢筒、鋼鐵人炫光鬧鐘、安全帽及20吋行李箱等。

其中，漫威烤麵包機、漫威27吋變色大直傘、漫威無限手套炫光存錢筒、漫威鋼鐵人炫光鬧鐘、漫威安全帽等商品，皆在4月10日的下午15：00開放限量預購。尤其最受漫威迷矚目的漫威無限手套炫光存錢筒，僅有限量2萬個，集滿6點加499元即可兌換。

▲▼小7獨家「8種復仇者聯盟」集點一次看 。（圖／業者提供）

★漫威造型馬克杯：共8款3D立體版馬克杯，把手以浮雕LOGO設計。另還有兩款「變色隱藏版馬克杯」，倒入50℃以上熱水，杯身可變色。集滿6點加99元或集滿20點即可兌換一款，限量共36萬個。

★漫威不銹鋼保溫杯：共4款，容量470ml，使用304不銹鋼真空保溫設計，可保溫、保冷，霧面杯身搭配經典英雄圖騰設計，限定收藏。集滿6點加199元，或集滿40點可直接兌換一款，首批限量共16萬個。

▲▼小7獨家「8種復仇者聯盟」集點一次看 。（圖／業者提供）

★漫威烤麵包機：共2款，外殼圖騰設計，能烤出鋼鐵人及美國隊長的雙面圖案。集滿6點加599元可兌換一款，限量共1.5萬個。4月10日下午15：00開放限量預購 。

★漫威27吋變色大直傘：共2款，圖案遇水還會變色！原本雨傘Logo是白色，遇水後鋼鐵人會變成紅色，隊長盾牌會變紅色。集滿6點加399元可兌換一款，限量共4萬個。4月10日下午15：00開放限量預購 。

★漫威無限手套炫光存錢筒：薩諾斯3D無限手套造型，寶石LED發光效果，感應式存錢筒，投幣時寶石還會發光！集滿6點加499元即可兌換，限量2萬個。4月10日下午15：00開放限量預購 。

▲▼小7獨家「MARVEL復仇者聯盟」集點來了 。（圖／業者提供）

★漫威鋼鐵人炫光鬧鐘：鋼鐵人3D頭盔造型電子鬧鐘，雙眼LED發光效果。集滿6點加499元即可兌換，限量2萬個。4月10日下午15：00開放限量預購 。

★漫威安全帽：共3款，適用頭圍57～60cm。集滿6點加1,099元即可兌換一款，限量共1.5萬個。4月10日下午15：00開放限量預購 。

▲▼小7獨家「8種復仇者聯盟」集點一次看 。（圖／業者提供）

★漫威20吋行李箱：共4款，由知名旅遊精品品牌DESENO製造，市價約6,880元，集滿6點+2,799元即可兌換一款，限量共4,000個，約市價4折。4月10日下午15：00開放限量預購 。

另外，家樂福自4/10起也推出多款漫威玩具，包含無限組裝武器組、鋼鐵人角色扮演手套等；以及英雄人物公仔等。業者指出，超逼真等身模型的200公分高復仇者聯盟英雄也將現身7家賣場，如鋼鐵人將在內湖店，而索爾則會現身於鼎山店。

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