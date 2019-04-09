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玉管處34週年慶　發表塔塔加環境教育影片《聽見家的聲音》

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記者白珈陽／南投報導

玉山國家公園管理處將於10日上午10時，在水里遊客中心舉行「34週年處慶暨《聽見家的聲音》影片發表」。發表會將邀請楊湘文導演於現場分享影片拍攝歷程及互動交流，進行影片首播。

▲玉管處將在10日進行塔塔加地區環境教育影片「聽見家的聲音」發表會。（圖／玉管處提供）

▲玉管處將在10日進行塔塔加地區環境教育影片「聽見家的聲音」發表會。（圖／玉管處提供／下同）

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活動特別安排由玉管處布農族同仁自發性組成的「玉山布農大叔合唱團」傳唱布農傳統歌謠，並邀請內政部營建署、本處退休人員、友處單位、企業認養團體、保警第七總隊第六大隊同仁及志工等相關單位人員共襄盛舉。

玉管處成立轉眼間邁入第34個年頭，期間以朝向核心保育生態永續、強化地方夥伴關係、環教解說文創加值、遊憩服務登山安全四大目標推動發展。

▲楊湘文導演透過實地影像紀錄，希望民眾了解環境教育、生態保護及文化資產保存的重要性。

▲藉由透過實地影像紀錄，希望民眾了解環境教育、生態保護及文化資產保存的重要性。

玉管處表示，今年度處慶除沿襲歷年對於企業各界的協助與本處員工及志工的努力給予表揚及鼓勵外，另將發表塔塔加地區場域亮點暨環境教育宣導影片「聽見家的聲音」，影片藉由生態環境收音師角色在塔塔加地區所邂逅的人事物，帶領觀眾神遊其中，並透過實地影像紀錄，呈現該地區豐富多樣的自然景觀及人文史蹟，使民眾更加了解環境教育、生態保護及文化資產保存等意識，達到推廣宣導國家公園自然生態保育理念的目標。 

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關鍵字：玉管處,聽見家的聲音,塔塔加

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