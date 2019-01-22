搶救比基尼登山客！救難隊睡3小時…全程小跑步28小時趕到　一看：晚了！

記者趙蔡州／綜合報導

比基尼登山客、綽號「G哥」的36歲吳姓女山友日前到南投獨攀，結果19日意外失足墜落盆駒山附近20米山谷，她受傷無法動彈後立刻打衛星電話求援，南投消防局20日立刻陸空救援，但由於天候不佳直升機3次折返；地面搜索隊則是在28小時內就找到吳女，但吳女卻已經凍僵明顯死亡。

根據了解，綽號G哥的吳女家住新北市，平時非常熱愛登山活動，加上她在攻頂後會卸下一身裝備，換上性感比基尼拍照留念，因此被譽為是「比基尼登山客」，她4年內就完成台灣百岳的挑戰，4年來至少已經換過97套比基尼，去年光是爬山就花了127天，幾乎一整年有1/3都在山上渡過。

▲吳女熱愛登山活動，她在攻頂後換上比基尼拍照留念，因此被譽為是「比基尼登山客」。（圖／截自當事人臉書）

這次吳女計畫1月11日獨自從南投縣東浦入山，原本計畫13天走過八通關、盆駒山、無雙社，並預計於24日自郡大林道下山，不料19日在接近行程尾聲的時候墜落20公尺深的山谷，由於下半身動彈不得，上半身也受了傷，趕緊打電話向楊姓好友求救，再通過對方向南投縣消防局報案。

南投縣消防局獲報後20日立刻展開陸空救援，但由於當時的天氣非常惡劣，導致空勤直升機前後3次折返，最後改由組織地面搜救隊入山搜救。第一批搜救隊員幾乎是用小跑步方式前進，途中只睡2、3個小時，入山後僅花28小時就抵達吳女最後的GPS求救座標區。

▲第一批搜救隊員幾乎是用小跑步方式前進，途中只睡2、3個小時，入山後僅花28小時就抵達吳女最後的GPS求救座標區。。（圖／地方中心翻攝）

但是當搜救隊員發現吳女本人時，吳女已經全身凍僵明顯死亡。他們只好先把吳女遺體妥善安置，由於目前山區天候惡劣，氣溫低又下雨，空勤總隊的黑鷹直升機無法出勤，搜救人員將找尋適當地點紮營，等待天氣許便能吊掛遺體下山。至於，確切死因仍待下山後由檢警相驗。

對此，南投消防局災害搶救科長陳泓銘回應，全部費用仍無法確定，要等候天氣狀況，等候直升機起飛以便吊掛遺體下山，因此無法確定金額為多少；南投消防第三大隊長林正宜則透露，儘管玉管處及警方沒有收到吳女的申請入山資料，但由於吳女已經不幸往生了，所以不會進行開罰或追償搜救費用。

▲吳女的鄰居聽聞死訊後都非常訝異，直呼「怎麼會這樣！前幾天才看到她跟媽媽進出！她平常也都很乖巧孝順啊！」。（圖／截自當事人臉書）

吳女位在新北市住家的鄰居聽聞死訊後都非常訝異，直呼「怎麼會這樣！前幾天才看到她跟媽媽進出！她平常也都很乖巧孝順啊！」鄰居大讚吳季芸和媽媽2人非常有禮貌，平常出入都會打招呼，雖然不知道吳季芸登百岳後會留下比基尼美照，但看的出來她有運動習慣。

如今不幸的悲劇發生，儘管包含先前的直升機救援，整個救援過程才43小時，但最後仍無法及時的救出吳女，救難隊員也感到相當悲痛及不捨。吳女的臉書最後一篇發文，還停留在發生意外前一天，她分享拍到的觀音圈景象，大批粉絲也在下方留言淚崩哀悼。