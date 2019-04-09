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快訊／熱爆！南高屏亮「高溫黃燈」飆36°C↑　再熱1天後就大變天

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▲▼南高屏亮高溫黃燈。（圖／中央氣象局）

▲南高屏亮高溫黃燈。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局9日12時41分，針對台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷發布「高溫黃燈」，提醒該地區民眾，天氣晴朗炎熱，高溫有36度以上可能。

根據氣象局觀測資料顯示，今天截至13時30分，「日最高溫」出現在月眉（高雄市），13時達36.2度；其次為北寮（台南市），12時達36.1度；排名第三的高溫則出現在曾文（台南市），同樣也有35.8度。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員張承傳指出，氣象局今年第一次發布高溫警訊，主要針對南高屏近山區地區，到下午2點前都可能有36度以上高溫出現，明天全台高溫逾30度，約在30~33度之間，其中以中南部近山區、台東地區最炎熱，中南部近山區地方可能出現34、35度以上高溫，台東則有焚風發生的機率。

▲▼9日最高溫。（圖／中央氣象局）

▲截至13時30分，全台最高溫排行。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，周三上午偏南風影響，各地天氣仍較穩定溫暖，僅東半部地區有零星降雨，高溫普遍在30度以上，東南部、大台北盆地、中南部地區氣溫可能更高一些，紫外線指數容易達到過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水分。

不過，周三下午開始，鋒面通過、東北季風稍增強，東半部地區有些短暫陣雨，北部地區降雨機率也逐漸增加，中南部仍是陽光露臉的天氣；北台灣下午開始開始將有轉涼感受，其他地區溫度變化不大，依舊溫暖，東南部局部地區受西南風過山沉降增溫影響，將有局部高溫發生的機率。

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關鍵字：高溫,氣象局,氣象雲

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