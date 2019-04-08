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北部周三起「連下5天降溫」周五開始雨罩全台　吳德榮：周日雨更明顯

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▲▼下雨,梅雨,暴雨。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲北部地區周三中午過後降雨機率漸增。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

把握倒數兩天好天氣！根據中央氣象局預報，今天（8日）各地大多仍然是多雲到晴的天氣，但周三（10日）鋒面通過、東北季風稍增強，北部將一連下5天雨到周日（14日），且周五（12日）起雨區擴及南部、全台有雨。氣象專家吳德榮說，周日另一股東北季風南下，北台灣再轉濕涼，降雨更趨明顯。

氣象局表示，今陽光和煦吹偏南風，僅東半部地區偶有小範圍降雨，西半部山區午後也有局部降雨的可能，其中北部山區及近山區一帶午後降雨的機率會稍高於其他地區。

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氣象局指出，晨間舒適，低溫21至24度間，白天溫暖甚至有些熱，各地高溫大多可達30度，尤其大台北盆地及南部近山區有機會出現32、33度左右的高溫；由於雲量少，紫外線指數易達過量甚至危險級。氣象局提醒，本周天氣大致分成兩個段落，周二前天氣穩定、暖和，周三起從北往南逐漸轉涼，各地降雨機率增高。

▼北部周五高溫剩下20度。（圖／氣象局）

▲▼天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周二（9日）各地天氣穩定、陽光耀眼，僅東半部地區有零星降雨，西半部山區午後也有零星短暫陣雨的機率；西南風影響，各地溫暖，高溫普遍在30度以上，大台北盆地、中南部地區氣溫更高一些。

氣象局說，周三（10日）鋒面通過、東北季風稍增強，東半部地區有些短暫陣雨，北部地區中午過後降雨機率也漸增，中南部仍舊是陽光露臉的穩定天氣；北台灣下午開始有轉涼感受，高溫相較於前一日下降約2至4度，其他地區溫度變化不大，依舊溫暖，台東一帶受西南風過山沉降增溫影響，有局部高溫發生的機率。

氣象局表示，周四（11日）至周日東北季風及華南雲雨區東移影響，天氣較不穩定，中部以北及東半部地區有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地周四雲量偏多，周五至周日亦有小範圍短暫降雨的機率；氣溫方面，北台灣及花蓮較涼，尤其在周五這天因水氣較多，高溫僅20至23度間，其他地區早晚也頗有涼意。

▼氣象局製作未來一周天氣提示圖。（圖／氣象局）

▲▼天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，下周一（15日）至下周三（17日）東北季風稍減弱，但台灣附仍有些水氣，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三白天氣溫仍偏高，傍晚鋒面接近，北台灣降雨機率逐漸提高；周四、周五鋒面影響，將帶來降雨及氣溫的下降，北台灣明顯轉涼；周四中部以北轉局部雨，周五受影響的範圍擴大，南部亦有局部降雨的機率。

吳德榮說，周六冷空氣減弱、氣溫略升，但水氣多，各地仍有降雨機率；周日另一股東北季風南下，北台灣再轉濕涼，降雨更趨明顯。他也表示，但模式模擬愈接近末期，「不確定性」愈高，各地受影響的程度應再持續觀察。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,吳德榮

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