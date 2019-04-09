北部周三變天「一路下到下周」周五起全台有雨4天！吳德榮：周日雨更明顯

▲氣象局說，今各地高溫大多可達30度以上，尤其是在高、屏近山區可能出現34、35度的高溫。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

好天氣還有一天！根據中央氣象局預報，今天（9日）各地大多為晴到多雲的天氣，但周三（10日）下午開始，鋒面通過、東北季風稍增強，北部降雨機率逐漸增加且有轉涼感受，將一路有雨到下周四（18日），且南部周五起4天也可能有小範圍短暫降雨。氣象專家吳德榮說，周日（14日）、下周一（15日）另一股東北季風南下，北台灣再轉濕涼，各地降雨更趨明顯。

氣象局表示，今吹著偏南風，白天陽光普照、天氣溫暖微熱，僅僅只有東半部地區及金門、馬祖可能會有局部短暫陣雨，午後西半部山區也有小區域的短暫陣雨，尤其北部山區及近山區一帶午後降雨的機率會稍高於其他地區。

請繼續往下閱讀...

氣象局指出，預測氣溫方面，夜晚及清晨較為舒適，低溫約22至23度間，白天溫暖微熱，各地高溫大多可達30度以上，尤其是在高、屏近山區可能出現34、35度的高溫。

▼周三下午將從北部開始變天。（圖／資料照／記者季相儒攝）

氣象局提醒，本周溫暖穩定天氣預計持續至周三上午，周三下午起從北往南逐漸轉濕涼；周三上午偏南風影響，各地天氣仍較穩定溫暖，僅東半部地區有零星降雨，高溫普遍在30度以上，東南部、大台北盆地、中南部地區氣溫可能更高一些。

氣象局說，周三下午開始，鋒面通過、東北季風稍增強，東半部地區有些短暫陣雨，北部地區降雨機率也逐漸增加，中南部仍是陽光露臉的天氣；北台灣下午開始將有轉涼感受，其他地區溫度變化不大，依舊溫暖，東南部局部地區受西南風過山沉降增溫影響，將有局部高溫發生的機率。

氣象局預報，周四至下周一東北季風及華南雲雨區東移影響，天氣較不穩定，中部以北及東半部地區有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨；南部平地周四雲量偏多，周五至下周一也可能有小範圍短暫降雨；氣溫方面，北台灣及花蓮天氣都較為濕涼，尤其在周五這天因水氣較多，高溫僅20至24度間，其他地區早晚也頗有涼意。

▼北部周四高溫較前一天下跌8度。（圖／氣象局）

氣象局表示，下周二（16日）至下周四（18日）天氣變化快速，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三傍晚鋒面接近，北台灣降雨機率提高；周四、周五鋒面及東北季風影響，將帶來降雨及氣溫下降，北台灣明顯轉涼；周四中部以北轉局部雨，周五南部亦有局部降雨的機率。

吳德榮說，周六冷空氣減弱、氣溫略升，但水氣多，仍有局部降雨的機率；周日、下周一另一股東北季風南下，北台灣再轉濕涼，各地降雨更趨明顯。他也指出，但模式模擬愈接近末期，「不確定性」愈高，各地受影響的程度仍可能再調整，應持續觀察。