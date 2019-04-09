35℃夏天熱爆表還有2天！周四「雨來了」驟降8℃　北台又變涼濕7天

▲鋒面周三報到，開始變天變涼。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

馬上又要變天了！中央氣象局表示，9日各地陽光普照，高溫可達30度以上，高屏甚至可能上看35度，紫外線易達過量甚至危險級，預估這樣溫暖天氣將持續至10日（週三），下半天開始轉涼，預計11日（周四）開始新一波東北季風加上華南雲雨區東移影響變天轉雨，尤其12日（周五）水氣最多，高溫也只剩20至24度間頗有涼意。

氣象局預報，9日各地大多晴到多雲，吹著偏南風，白天陽光普照、天氣溫暖微熱，僅東半部及金馬可能會有局部短暫陣雨，午後西半部山區也有小區域短暫陣雨，北部山區及近山區一帶午後降雨機率稍高。夜晚及清晨較為舒適，低溫約22至23度間，白天全台高溫多可達30度以上，尤其在高、屏近山區，可能出現34、35度高溫，因雲量少，紫外線指數易達過量甚至危險級。

請繼續往下閱讀...

▲35℃夏天還有2天！周四驟降8度有感變天。



溫暖好天氣預計持續至10日，上午仍受偏南風影響，各地穩定溫暖，僅東半部有零星降雨，高溫普遍仍達30度以上，下午開始，鋒面通過、東北季風稍增強，東半部短暫陣雨，北部降雨機率也逐漸增加，中南部仍有陽光；其中北台灣下午開始開始就轉涼，其他地區溫度變化不大，東南部局部地區受西南風過山沉降增溫影響，將有局部高溫發生的機率。

一直到11至15日（周四至下周一）新一波東北季風及華南雲雨區東移影響，天氣再度轉為不穩定，中部以北及東半部有短暫陣雨，北台灣及花蓮天氣濕涼，尤其12日因水氣較多，高溫僅20至24度間，南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地也可能開始小範圍短暫降雨。

「剩下2天！」天氣風險公司總經理彭啟明分析，這幾天「像是夏天」的好天氣要好好把握，10日開始有改變，新一波鋒面、東北風下半天報到，接近台灣。大陸南方一帶近日開始有不穩定小系統東移，持續到16日（下周二），北部東半部有陣雨會發生。

未來一周要注意溫度變化，北部會跌到18度，約是這幾天清晨低溫的溫度，高溫落差達8度，「從長袖到短袖」；南部則約降2、3度，略為降溫，不像北部明顯。9日要注意防曬、中暑，到了10日就完全不一樣了。降雨熱點部份，10日下半天開始北部出現降雨，11、12日雨勢增多，但目前看起來還不算特別多。