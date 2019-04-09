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嘉義縣市交界處大排惡臭30年　第五河川局允諾年底改善

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▲▼ 中埔鄉和興村武德街旁大水溝長期發出惡臭味，當地民眾苦不堪言。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲中埔鄉和興村武德街旁大水溝長期發出惡臭味，當地民眾苦不堪言。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

你能接受門前有條大水溝卻發出濃濃惡臭味嗎？嘉義縣中埔鄉和興村武德街介於嘉義縣市交界處，路旁一大排水溝長期上游工廠、雞舍及市場汙水排放、加上雜物堆積導致臭味四溢，噁心程度20幾年來讓當地居民苦不堪言，幾經鄉長李碧菁、鄉民代表羅玉梅、和興村長韋綱松等人邀請立委陳明文與第五河川局多次溝通，9日上午得到允諾年底進行改善。

▲▼ 中埔鄉和興村武德街旁大水溝長期發出惡臭味，當地民眾苦不堪言。（圖／記者翁伊森攝，下同）

位於中埔鄉嘉義縣市交接惡臭排水溝長100公尺，寬約10公尺，由於比起一旁民眾人車通行的武德街來的寬，加上當地民眾臨停水溝旁，路面空間狹窄，導致進出相當不方便，兩車交會相當吃力，加上上游廠家、市場長期排放汙水，惡臭程度讓人光文就發暈，因此當地居民陳情，建請排水溝加蓋，以改善交通及衛生及用路安全。

▲▼ 中埔鄉和興村武德街旁大水溝長期發出惡臭味，當地民眾苦不堪言。（圖／記者翁伊森攝，下同）

五河局局長陳中憲表示，聽到民眾心聲，由於該河溝長度將近100公尺，寬約10公尺，未來該改善用地環境成寬7.5公尺，長度100公尺綠化空間，也將加入藝術欄杆、花台造景，積極營造整體空間美感，相信到時可運用空間將相當充分，當地車輛進出交通也將得到舒緩，不再壅塞，預計2019年底前設計發包，2020年汛期5月前完工。

▲▼ 中埔鄉和興村武德街旁大水溝長期發出惡臭味，當地民眾苦不堪言。（圖／記者翁伊森攝，下同）

陳明文表示，五河局立場河川是不能加蓋，多次溝通後基於民眾立場，未來將以環境美化下去改善。

▲▼ 中埔鄉和興村武德街旁大水溝長期發出惡臭味，當地民眾苦不堪言。（圖／記者翁伊森攝，下同）

韋綱松表示，排水溝寬度較可用道路寬，不論夏天冬天，水溝旁兩側居民都因為惡臭苦不堪言，再者，開放空間民眾容易隨收將垃圾丟進溝裡，未來若如五河局改善方向，將有效提升當地交通、安全及環境改善。

▲▼ 中埔鄉和興村武德街旁大水溝長期發出惡臭味，當地民眾苦不堪言。（圖／記者翁伊森攝，下同）

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關鍵字：中埔,和興村,惡臭水溝,陳明文,李碧菁,羅玉梅,韋綱松

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