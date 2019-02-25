陳明文亂入陳其邁玩《還願》！「歡迎赤燭來民雄鬼屋取景」

▲陳其邁直播玩還願，吸引5萬網友瘋看。（圖／翻攝陳其邁臉書）



政治中心／綜合報導

行政院副院長陳其邁25日晚間8點在臉書開直播玩《還願》，吸引5萬多網友觀看，網友瘋狂刷留言，不少政治人物也到此留言，民進黨立委陳明文還建議遊戲團隊「赤燭」到嘉義民雄鬼屋取景。

陳其邁邀請前華視主播視網膜、立法委員鄭運鵬一起玩《還願》，並在臉書開直播邀請網友一起觀賞，短短半個小時就湧入5萬多名網友觀看，留言區留言更是被刷滿，行政院長蘇貞昌跑來湊一咖表示，要陳其邁玩快一點，「不然我要開會了」，內政部長徐國勇、立委趙天麟也跑來參與遊戲過程。

▲陳其邁直播玩還願，陳明文亂入行銷民雄鬼屋。（圖／翻攝陳其邁臉書）



▲陳其邁直播玩還願，吸引5萬網友瘋看。（圖／翻攝陳其邁臉書）

陳其邁直播了40分鐘後，台南市長黃偉哲也跑來留言，「聽說要來這邊簽到」，還有個大粉絲專頁都跑來留言區亂入一波，趁機刷存在感，陳明文也藉機行銷嘉義，希望赤燭團隊可以來民雄鬼屋取景。

赤燭遊戲開發的《還願》遊戲，因戲內符咒中隱藏嘲諷大陸領導人習近平的字眼，23日遭大陸玩家憤怒留下負評，還開始出現抵制風波，最終從大陸Steam商店下架，代理商唯晶科技也因此喊告求償。儘管赤燭遊戲6名共同創辦人在臉書發出聲明，強調此次的符咒風波並非赤燭立場，仍無法平息此事。

▲還願。（圖／翻攝自Steam頁面）