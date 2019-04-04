　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南下嘉義關心稻熱病　蔡英文：農民很辛苦，該做就做盡量幫忙

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 蔡英文南下嘉義關心稻熱病。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲▼ 蔡英文南下嘉義關心稻熱病。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉南地區一期稻作受到氣候和濕度過高等因素影響，稻熱病持續蔓延發生，總統蔡英文4日南下嘉義，由農委會主委陳吉仲、縣長翁章梁和立委陳明文、蔡易餘及地方各界民代等人陪同關心此次災情，並聽取縣府農業處長許彰敏簡報及農委會主委陳吉仲配套作為。中央與地方現場提出補償方案，承諾讓農民的損失降到最低，獲得蔡英文現場允諾並強調盡力幫助。

▲▼ 蔡英文南下嘉義關心稻熱病。（圖／記者翁伊森攝，下同）

總統蔡英文4日南下嘉義水上鄉傾聽嘉縣府對於此次稻熱病災害。縣農業處長許彰敏簡報表示，嘉義地區一期稻作因田區栽植間隔密，加上高氮肥，以致遇高溫濕度又未即時防治，致使稻熱病情持續快速蔓延，目前分三期災情。因此縣府日前針對受災嚴重的稻作提出，農民4月15日前可透過各地公所改申報休耕或轉作，同時縣府加碼補助10%，鼓勵農友參加稻作保險，未來將由中央補助50%，農民自負10%以上保費，就可以獲得70%以上保障。

▲▼ 蔡英文南下嘉義關心稻熱病。（圖／記者翁伊森攝，下同）

立委陳明文表示，嘉義山海區皆有稻熱病發生，地方已持續用藥挽救，自己也與蔡易餘立委於立院經濟委員會提出，針對公糧收購維持既有行情，讓市場價格免於崩盤建議，農委會主委陳吉仲也當場做出允諾。

陳吉仲表示，暖冬因素導致此次發病，針對此次稻災可分兩步驟解決，一是可挽救稻災建議先用藥後淹水，再者，較嚴重稻災將採取一公頃4萬5千元收購，同時農民依舊可以享有兩次休耕補助。他另感謝，嘉縣府加碼農民稻作保險補助，讓農民可以已一公頃400元保險費用，農委會補助2000元，協助農民取的一公頃15萬補助。

而陳吉仲最後與蔡英文建議，｢與其調整公糧價格，倒不如現金補償更快｣，蔡英文重複強調這段時間農民都很辛苦，要地方政府能幫忙申請補助就盡量，但是該申報就要申報，也讓農民依舊可以採收。

▲▼ 蔡英文南下嘉義關心稻熱病。（圖／軍聞社提供，下同）

▲▼ 蔡英文南下嘉義關心稻熱病。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲▼ 蔡英文南下嘉義關心官兵弟兄。（圖／軍聞社提供）

關心完地方稻作災害，蔡英文等人隨後前往空軍水上基地及故宮南院關心官士兵與地方民眾，更與參加「霹靂車DIY」課程的家長及小朋友相見歡，即興來場「投石車」PK賽。

▲▼ 蔡英文南下嘉義關心稻熱病。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲▼ 蔡英文南下嘉義關心稻熱病。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲▼ 蔡英文南下嘉義故宮南院與民眾孩童同樂。（圖／故宮南院提供）

ET快訊
惹到「地下署長」！替代役男慘遭霸凌推下樓
告別單身趴喝太嗨　酒駕接女友公證一吹0.78…驚呼：完蛋了

關鍵字：稻熱病,蔡英文,翁章梁,陳吉仲,陳明文,蔡易餘,稻作保險

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

虎媽可判4年半！「利用兒童對兒童犯罪」律師批太惡劣

「女主角」的鬥爭... 虎媽衝學校帶女兒「賞巴掌」原因曝光　

影／巴掌債巴掌還！虎媽打完再給「施暴女家長」一封信：下次打人眼睛放亮

遊艇大亨竟是李宗瑞2.0！東區豪宅成狼窩　夜店獵豔隨機撿屍迷姦　　

不滿褓母悶死小男嬰　網友號召南港住處「路過」遭警驅離

保母緊壓20分！男嬰「四肢掙扎」窒息亡　爸淚崩：一定要再回來當我兒子

影／保全ATM補鈔暗槓10天擁1300萬　晉身VIP環北台7天花掉500萬

韓國瑜為何延後「吳韓會」？　學者：要吳敦義先搞定朱王

民進黨總統初選白熱化　藝人受高層指示淪帶風向網軍？

登F-16V宣示與國軍共戰　蔡英文：穿裙子的也能當好三軍統帥

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

沖繩季節限定「草莓吃到飽」　40分鐘任你採台幣大約400元

爸爸忘了關迷你安全帽遮罩！　兜風貓擠臭臉：風…太…大…

暖心姐送色盲弟「神奇眼鏡」　戴上又驚又喜大喊：草好綠！

掛著項圈...彰化失明老柴農地殘喘　徐文良一刀斷開羈絆：我延續幸福

小黑誤闖田地遭嘉義伯持棍追打　30秒踹5次！網心疼：天佑毛小孩

韓國瑜為何延後「吳韓會」？　學者：要吳敦義先搞定朱王

民進黨總統初選白熱化　藝人受高層指示淪帶風向網軍？

登F-16V宣示與國軍共戰　蔡英文：穿裙子的也能當好三軍統帥

蔡英文母校認「一中原則」 外交部籲：尊重兩岸分治事實

影／跨刀拍Mom＆Dad MV！蔡英文苦笑：哼了歌詞還被球打

侯友宜推出兒童節系列活動　12歲以下免費搭乘淡海輕軌

快訊 ／潘恆旭光顧「常美冰店」大和解　親暱自拍讚老闆：旗山彭于晏

賴清德秀兒時「爬樹照」　提醒兒童節不能罵小孩

南下嘉義關心稻熱病　蔡英文：農民很辛苦，該做就做盡量幫忙

減輕爸媽負擔！蘇貞昌推四多：養小孩抵稅2萬5變12萬

韓職／大聯盟級新球場效應　NC恐龍10場17轟居冠

5米窄巷火警！雜物堆置救援難　「人力拉60米水線」1.5小時才滅火

韓國瑜為何延後「吳韓會」？　學者：要吳敦義先搞定朱王

高中妹便秘5天肚爆痛！　醫看X光嚇傻「這是胎兒的頭」警衛爸衝進來開罵

唉！6件「看起來還好的小事」其實重傷地球　換新手機、放天燈都上榜

KIA最安全小車Picanto只要44.9萬元　MPV Carens也享配備無痛升級

以「島嶼電影」開啟柏林與台灣的世代對話：Taiwan Zukunft

Fitbit Versa Lite動手玩：價格不到6,000元的健身好夥伴

民進黨總統初選白熱化　藝人受高層指示淪帶風向網軍？

潘若迪老婆脫口「這句話」　庹宗康一聽怒了…當場爆氣開嗆！

政治熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警..

韓國瑜選總統最新機率曝！沈富雄..

小林村國賠案　韓國瑜宣布放棄上..

潘恆旭光顧「常美冰店」　親暱自..

林智鴻控遭私訊恐嚇　警抓人「非..

2020國民黨若徵召韓國瑜　朱..

被迫表態挺韓？侯友宜：誇張！制..

小英母校認一中原則　顏色將一樣

「更大咖」是誰？韓國瑜拒談

費鴻泰控變造　王鴻薇公布韓國瑜..

鐘小平想教訓陳明通　慘遭網友打..

15位縣市長表態　她連喊「母湯..

AIT首度公開證實2005年起..

影／軍卡A到瑪莎拉蒂　後方行車..

更多熱門

相關新聞

總統跨刀拍MV！蔡英文大犧牲

親子型YouTuber「Mom＆Dad」4日兒童節推出單曲《遊樂場》，片尾大彩蛋找來總統蔡英文跨刀拍攝，蔡英文也在IG分享拍攝心得，她笑說自己被四歲的心心可愛模樣融化，但也為了這次MV大犧牲，不但哼了歌詞還被球打。

空軍攔截解放軍　蔡英文登F-16V座艙

小英母校認一中原則　顏色將一樣

影／小英3年施政　幕僚逼她不看稿開講看這裡

改圖抹黑馮世寬　他被告求饒：大人有大量

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

韓國瑜帶隊查夜店毒品　燈一開警看傻

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

議員遞上媽媽的一封信　韓國瑜：別放在我桌上

交往小鐘1年　茵芙曝分手原因！

麥拉倫停車場趴地！　下坡秒擊毀

她橫屍公園手反綁　體內驗出4男DNA

《炮仔聲》大姊登場！李亮瑾加入跟「他」演夫妻

女大生徵伴文：帥的話可以OO

安妮《玩很大》險走光！18禁畫面網看傻

阿伯0心跳！他急CPR遭轟凶手心寒

小米掃地機器人4／4限時10元

女子疑吸毒遇警拒檢　警追緝就逮

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

6歲重症女孩配對成功　被悔捐瞬間痛哭

2019全球軍力榜　台灣排名第22名

更多

最夯影音

更多

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面