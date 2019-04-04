南下嘉義關心稻熱病　蔡英文：農民很辛苦，該做就做盡量幫忙

▲▼ 蔡英文南下嘉義關心稻熱病。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉南地區一期稻作受到氣候和濕度過高等因素影響，稻熱病持續蔓延發生，總統蔡英文4日南下嘉義，由農委會主委陳吉仲、縣長翁章梁和立委陳明文、蔡易餘及地方各界民代等人陪同關心此次災情，並聽取縣府農業處長許彰敏簡報及農委會主委陳吉仲配套作為。中央與地方現場提出補償方案，承諾讓農民的損失降到最低，獲得蔡英文現場允諾並強調盡力幫助。

總統蔡英文4日南下嘉義水上鄉傾聽嘉縣府對於此次稻熱病災害。縣農業處長許彰敏簡報表示，嘉義地區一期稻作因田區栽植間隔密，加上高氮肥，以致遇高溫濕度又未即時防治，致使稻熱病情持續快速蔓延，目前分三期災情。因此縣府日前針對受災嚴重的稻作提出，農民4月15日前可透過各地公所改申報休耕或轉作，同時縣府加碼補助10%，鼓勵農友參加稻作保險，未來將由中央補助50%，農民自負10%以上保費，就可以獲得70%以上保障。

立委陳明文表示，嘉義山海區皆有稻熱病發生，地方已持續用藥挽救，自己也與蔡易餘立委於立院經濟委員會提出，針對公糧收購維持既有行情，讓市場價格免於崩盤建議，農委會主委陳吉仲也當場做出允諾。

陳吉仲表示，暖冬因素導致此次發病，針對此次稻災可分兩步驟解決，一是可挽救稻災建議先用藥後淹水，再者，較嚴重稻災將採取一公頃4萬5千元收購，同時農民依舊可以享有兩次休耕補助。他另感謝，嘉縣府加碼農民稻作保險補助，讓農民可以已一公頃400元保險費用，農委會補助2000元，協助農民取的一公頃15萬補助。

而陳吉仲最後與蔡英文建議，｢與其調整公糧價格，倒不如現金補償更快｣，蔡英文重複強調這段時間農民都很辛苦，要地方政府能幫忙申請補助就盡量，但是該申報就要申報，也讓農民依舊可以採收。

▲▼ 蔡英文南下嘉義關心官兵弟兄。（圖／軍聞社提供）

關心完地方稻作災害，蔡英文等人隨後前往空軍水上基地及故宮南院關心官士兵與地方民眾，更與參加「霹靂車DIY」課程的家長及小朋友相見歡，即興來場「投石車」PK賽。

▲▼ 蔡英文南下嘉義故宮南院與民眾孩童同樂。（圖／故宮南院提供）