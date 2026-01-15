男性友人喊「25歲不年輕」已變扣分項！她錯愕：到底怎麼了

▲原PO拋問，25歲怎麼了？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

25歲是一個怎麼樣的年紀？近日有女網友發文表示，因為她25歲了，所以身邊的男生便開始替她焦慮，覺得她的年紀已經成了扣分項，還問她都沒有要找男友嗎？讓她實在納悶，25歲究竟怎麼了？貼文曝光後，引起網友討論。

男性友人喊25歲不年輕了！她錯愕：25歲怎麼了

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在Dcard上，以「25歲到底怎麼了」為標題發文表示，25歲很老嗎？還是怎麼了嗎？她身邊有很多男生已經開始幫她焦慮，一下說她的年齡是扣分項，一下又擔心她都沒有要交男朋友嗎？還要她積極找伴侶。但她認為，這本來就是看緣分，她是要怎麼找？

原PO接著說，她身邊的男性友人還直接跟她說，25歲已經不年輕了，試錯的機會也沒有多少了。且當她表明沒有遇到好人家的話，不如不結婚，對方卻堅持，無論如何，都應該有個伴侶陪著生活才是。

網友喊「選錯交友圈」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你的生活圈要升級一下」、「你做錯的唯一一件事就是選錯交友圈，而恭喜你發現了」、「如果他是你朋友，我比較擔心你的交友圈」、「我絕對不會跟這種朋友聊天，講出來沒一句好話，樂觀都可以講到悲觀」。

也有網友表示，「你的想法很對啊，沒有遇到喜歡的人、沒有遇到對的人，那為什麼要結婚？自己一個人生活其實很自在也很快樂，我認為那個男的只是把他的焦慮轉嫁到你身上」、「男生是活在封建時代嗎？年齡不是掉價的原因，真正掉價的原因是沒錢又沒能力」、「沒有生育計畫的話根本不用急，有的話可以考慮先去凍卵，交往對象本來就是寧缺勿濫，單身比遇到爛人好太多了」。