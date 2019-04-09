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爸媽帶5小爬鳶嘴山撤山「球鞋走頁岩片稜線」　專家看不下去教育了

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爸媽帶5小爬鳶嘴山徹山「球鞋走頁岩片稜線」　空勤總隊看不下去教育了。（圖／翻攝「空中勤務總隊飛行勤務專頁」臉書粉絲團）

▲該粉絲團說，讓小孩走前面如果發生意外，大人根本來不及處置。（圖／翻攝「空中勤務總隊飛行勤務專頁」臉書粉絲團）

網搜小組／綜合報導

一家大小攀爬Instagram熱門打卡景點台中「鳶嘴稍來山國家步道」，爬到一半選擇撤山。對此，非官方的「空中勤務總隊飛行勤務專頁」臉書粉絲團特地發文教育社會大眾，「根本就不應該帶那麼小的孩子上那麼危險的高山…實在是為他們捏一把冷汗。」

「母湯啊！阿尼母湯！」該粉絲團8日發文說，求好心切的爸媽帶5位小朋友爬中部有名的鳶嘴稍來山步道， 這座山雖只有2100公尺，但難度卻比百岳峻嶺還困難數倍。

請繼續往下閱讀...

文中提到，這家人爬到高點發現爬不下去，準備後撤下山，這個觀念很棒；但他們卻讓孩子走前面，「踩著球鞋走在頁岩片稜線，這實在太危險了，如果此時孩子有個意外，大人根本來不及處置。」文中最後呼籲，「其實根本就不應該帶那麼小的孩子上那麼危險的高山」。

▲▼登山、爬山、攀登。圖／取自pixabay）

▲▼登山要考量自身體能、攀爬難度等。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼膝蓋,爬山,登山,行走。（圖／翻攝自pixabay）

對此，許多網友留言，「還是不要輕易越級打怪」、「太危險了」。有人說，「假日很多家長帶小朋友去爬…我還看過應該是安親班老師帶去的」；該粉絲團回覆，「聽說大雪山林道有很多條很漂亮的步道，非常的原始美麗，但他們今天好像攀登的是最困難的一條，實在是為他們捏一把冷汗。」

據介紹，鳶嘴山又名大尖山，在台中市和平區中坑里與博愛里交界處，峰頂海拔2180公尺。鳶嘴山與稍來山、小雪山同屬雪山群峰，是台中熱門的登山路線，海拔雖不到2500公尺且路線不長，但沿途峭壁林立、林相複雜且岔路多，靠近山頂的區域需攀繩才能通過，難度頗高。

ET快訊
爸媽帶5小爬鳶嘴山撤山「球鞋走頁岩片稜線」　專家發文教育了

關鍵字：鳶嘴山,空勤總隊

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