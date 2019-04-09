小二妹便當盒忘帶回家！連假後一開「培養實驗成果驚人」　家長陰影重

▲許多網友都說，乍看之下很像菜瓜布XDD。（圖／YuChieh Lin授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名小二妹妹連假前忘了把便當盒帶回家，就這樣放在學校4天，鐵盒裡竟出現驚人變化，眼看菌絲如此猖狂且茂盛，母親不禁頭疼，也讓許多家長打寒顫，就怕自己孩子也帶回這種「恐怖箱」。

「快給常忘記餐袋的小孩看吧！」YuChieh Lin在臉書社團「小一聯盟」發文勸世，她表示，尤其是碰上連假，千萬不要把便當盒忘在學校，除非想做自然實驗，「我們家4天的培養很成功......。」

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YuChieh Lin向《ETtoday新聞雲》記者提到，平常都讓女兒帶便當到學校蒸，連假前最後一天上課，她準備了青醬義大利麵，而「培養實驗」後的便當盒中，菌絲裡較白的部分是吃剩的麵條；她也笑說，全家都不敢打開這個驚喜箱，所以只好老公壯烈犧牲了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

對此，網友們紛紛回應，「天啊...嚇死地方媽媽」、「忍不住笑了，這真的是有實驗精神」、「看到這個便當盒，我想起小時候也做過培養菌絲實驗」、「我家的碗還有半顆芭樂，也發霉，嚇死媽媽我」、「我家的是長蟲了，整個要暈倒」、「如果是我會丟了，無法洗...心理陰影太太了，而且會要小孩用自己零用錢買1個」。

po文也釣出「放過整個寒假」的苦主，她表示，那時一直到開學前，要帶便當時才想起來，後來母親逼她自己洗，也因為這樣，她到現在都40幾歲了，對這件事仍記憶猶新。

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