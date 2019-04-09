租房1年！學徒衰事纏身「魚缸詭發黑」　師父直奔室友房...搜出血破衣

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一名日本料理學徒和高中同學在外租房，結果住了1年多後，開始衰事纏身，不是出車禍就是因病住院，平常有在照顧的魚缸，也莫名混濁甚至變黑，後來他求助師父，發現竟是室友藏沾血破衣所致，而背後的來龍去脈也令人鼻酸。

男網友表示，弟弟高中畢業後，為了當日本料理學徒而搬出去住，並和高中同學合租房，沒想到1年多過去，意外、病痛接踵而至，頻率還異常地高，原本他覺得可能是流年不利，直到租屋處發生奇怪現象，他才意識到是「房子」的問題。

請繼續往下閱讀...

弟弟自從諸事不順後，一回到家就容易頭暈，而且有在流動的魚缸，竟慢慢混濁甚至變黑，裡面的魚也超容易翻肚死亡；詭異的是，明明下班回家才把魚放進去，隔天早上就掛掉。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

後來母親得知此事，去找師父詢問，師父算了一下說，是弟弟住的地方不乾淨，不過對方不是跟著弟弟，只是因同一屋簷被影響。男網友接著提到，「師父到了我弟住的地方之後，屋子裡看了看就走進了他同學的房間，沒多久打開衣櫥，便發現一件有血的破衣服。」

「問題就在這！」師父斬釘截鐵地說，起初同學只是激動搶回衣服，後來才坦承，之前他有一個喜歡很久的同事，是同性間的喜歡，所以始終不敢說出口，某次公司辦慶生活動，兩人在回家的途中，對方發生車禍，由於不是騎同一台車，所以他立刻報警叫救護車，也因家屬還沒到醫院，所以那些衣物、手機、皮包都是由他暫時保管，怎料急救沒多久，同事就不幸往生了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

男網友說，「他一直很喜歡那位同事，所以就偷偷把他的衣服帶回家當紀念，然後掛在衣櫥裡，想念的時侯就拿出來，快樂或不開心時，也對著衣服傾訴。」

師父警告，這樣不只影響招魂，還用自私的感情綁住對方，重點是連往生者的血都有，勢必會引來一些有的沒的，他還表示，一進去就能感覺到房子很陰，勸那位同學把衣服處理掉，因為帶在身上早晚出事，對往生者和住一起的人也不好。

由於同學態度強硬，弟弟後來暫時搬回家住，而對方沒跟他拿後面的房租，將押金還他後就再沒聯絡了，「我弟的體質也變成只要到不乾淨的地方，頭就會開始暈，越不乾淨越嚴重，甚至會想吐。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！