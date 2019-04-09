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停住家門口！他缺紙筆留號碼...輕鬆用「麻將」解決　萬人讚翻：學起來

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▲▼打麻將的禁忌。（圖／CFP）

▲麻將。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

「線上麻將」雖然替玩家們解決空間的限制，但許多人還是喜歡4個人一起坐在麻將桌前，體會直接用雙手摸牌的感覺，常常一坐就是一整天。不過麻將除了可以消遣時間，竟也被當成「聯絡工具」，有哏又有才的用法一曝光，立刻吸引網友們筆記，表示原創者實在聰明，還能趁機發揚國粹。

有名網友8日在臉書「爆廢公社」中替友人貼出一張照片，他表示朋友日前把車停在民眾的住家門口，為了因應緊急狀況需要移車，決定留下自己的手機號碼，但身邊又剛好沒有紙和筆，這時突然想到車上有一副麻將，靈機一動就派上用場。

請繼續往下閱讀...

只見朋友在擋風玻璃下，用「白板」當作數字0，後面的號碼再用「萬子」組成，結合起來就是「0988-XXX-315」，即使沒有紙筆也能輕鬆解決。原po最後還開玩笑下了「人在江湖走，麻將必須有」的註解，笑翻一大票網友。

▲▼ 有才民眾用麻將顯示電話號碼 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 有才民眾用麻將顯示電話號碼 。（圖／翻攝自爆廢公社）

爆笑貼文一出，不到一天已經吸引了萬人按讚，大家都大讚很有才，「媽的，真的職業的」、「有才，可以讓你暫停」、「高手在民間」、「原來麻將還可以這樣用」、「我的號碼可能要用到2副麻將」、「打電話的會覺得被整了」、「國粹精神發揮到極致！」、「不要用萬字改用筒或條」、「這招先學起來」。

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關鍵字：麻將,電話號碼,爆廢公社

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