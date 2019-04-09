「誰敢質疑我回娘家掃墓就嗆爆」　人妻每年掃兩個墓「對話內容」網淚崩

▲原PO感性說，「爸爸我知道你很愛我，阿公我不會忘記您，還好我爸有生我這個女兒。」（圖／掃墓資料照）

網搜小組／綜合報導

清明連假剛過去，網路上掀起能不能回娘家掃墓的話題。一名女網友發文說，每年照例要去掃阿公和爸爸的墓，「我的腦袋沒有不能回娘家掃墓這觀念，要是有哪個親戚敢質疑我，我就是嗆爆她。」她也分享掃墓時和阿公、爸爸說的話，「這是我最放鬆的時後，沒有ㄍㄟ掰，內心住著一個無憂的小孩」，讓網友們看了紛紛落淚。

「很多人在FB吵著到底能不能回娘家掃墓，我真的覺得很好笑」，原PO發文說，「這種不是殺人放火的壞事，自己有腳想去就自己去了。今年照例，拿著2大包要拜土地公+地藏王+我爸爸+我阿公的金紙，對，我要去掃墓，而且是2個。」

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原PO表示，爸爸不喜歡吃糖果餅乾，喜歡吃快炒，所以她得跑好幾攤買現炒的菜，再去買2罐啤酒，「歹勢，你女兒沒時間煮啦，我買啥您就吃啥吧，然後也不准抱怨，我在我爸爸面前就是很歡（台語，指很盧）。」

▼原PO燒金紙給阿公、爸爸時都怕阿飄來搶。（圖／示意照／記者劉亭攝）

原PO掃墓流程是先去靈骨塔請出阿公的魂，「阿公你等一下要跟好喔，我買了一堆好料去你兒子那裡一起吃。我看到一堆人在那裡燒金紙，心裡默默地想：這樣我阿公也是收不到啊⋯那倒不如去我爸那邊燒給阿公。」

「我有問帶天命的朋友，他說可以，這樣會更好」，原PO指出，因爸爸的墓是「獨棟透天個體戶」（土葬），應該沒阿飄敢如此囂張來搶錢；她把阿公請到爸爸的墓後，立刻擺好吃的、喝的。

「我真的像平常一樣，『阿公阿爸你們就慢慢吃蛤』」，原PO說，她像神精病一樣對空氣說話，『你阿孫在學校怎樣啊』、『你女兒我日子過怎麼樣啊』、『過年我對誰很不爽怎樣的』⋯反正想什麼說什麼，這是我最放鬆的時後，沒有ㄍㄟ掰，內心住著一個無憂的小孩。」

原PO會開車後，每年都自己去拜爸爸，以前沒有導航，她努力畫地圖，山路崎嶇難行；生了小孩後，帶先生、孩子去看爸爸，跟孩子講爺爺的故事，告訴孩子爺爺有多愛她，「孩子這樣跟了我跑了10年，祭拜過程都非常的清楚。孩子從沒有看過爺爺，但是她能感受到爺爺對她濃濃的愛。」

▼原PO分享每年掃墓的故事讓網友看了感動。（圖／資料照／新北市政府）

原PO表示，「你們一定問我弟在幹嘛？我只能告訴你們，我真的不知道。因為媽媽的不公平，姐弟倆行同陌路。20年了，我真的覺得有手足跟沒手足一樣，自己掃爸爸的墳，自己修爸爸的墓，我什麼都自己來，因為我不做，我弟一定擺爛。」

原PO說，「我的腦袋沒有不能回娘家掃墓這觀念，要是有哪個親戚敢質疑我，我就是嗆爆她。燒金紙時我最吵了，一邊燒一邊叫：『這是給我阿公XXX哦，你們不可以來拿，然後燒給爸爸的。』

「我都買很多金紙，一年就一次，讓我好好當個有爸爸疼的孩子吧」，原PO感性指出，「阿公對不起 ，我忘記買濃茶給你，明年我會補齊。爸爸我知道你很愛我，阿公我不會忘記您，還好我爸有生我這個女兒。」

此篇文章在「靈異公社」臉書社團獲得近5000人按讚，有人說，「明白！正如我家也只有我去看我媽一樣！姐和爸從來不會主動去看....媽走後我每星期也去看她，直至老公表示不滿，我才轉為每月偷偷去看一次，給老公知道的是2個月看一次。每當到了媽跟前，我都會像回到小時候一樣，天南地北無所不談，但永遠說到最後一定痛哭一頓！媽，我真的好想妳。」