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北漂女孩賺36K不夠用！網友抓致命開銷超高「活該月光」

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月光族,沒錢,吃土,小資女。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲北漂小資族一個月36K不夠用最近成為。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者林彥臣／綜合報導

低薪窮忙存不了錢的情況，讓年輕人對未來感到絕望，如果又是從中南部來到台北生活的北漂青年更是有感，有媒體實際訪問了一個月賺36K的北漂小資女，扣掉每個月的開銷之後幾乎都花光了，根本存不了錢。相關的話題在PTT引發熱烈討論，有網友很快發現問題根本出在伙食費。

根據華視報導，薪資36,000元的北漂小資女，每個月房租12,000元、交通費3000元、伙食費15,000元，其他開銷5000元，每個月戶頭幾乎都歸零。

請繼續往下閱讀...

相關話題在PTT上引發熱烈討論，不少眼尖的網友立刻發現一個月15,000的伙食費根本不合理，平均每天有500元花在伙食費上。

不少網友不能認同一個月伙食要15,000，「伙食費一萬五，活該月光族」、「吃一萬五，妳千千逆」、「每天吃500，我猜每天一定一杯星巴克」、「月薪3萬6要吃好住好，當然月光族」、「賺那麼少還敢1天吃500？」。

▲嘉瑜吃肉圓吃得津津有味。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲但也有網友認為，在台北一個月伙食15000根本是日常。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

但也有網友緩頰，「台北市一個月吃15000根本低標啊，八卦這麼慘嗎」、「伙食費一個月1萬5在台北是日常」、「五百根本還好，還以為現在東西很便宜嗎」、「伙食一萬五還好吧......吃的健康、吃的飽，在台北差不多」、「伙食費一萬五不意外」。

▲浮誇系下午茶，讓你一秒變網美。（圖／記者張凱喨攝）

▲有網友分析，女孩的伙食費會貴，可能跟常吃精緻美食有關。（圖／記者張凱喨攝）

還有網友分析，女孩的伙食費會高，主要的因素是提高身價，平日吃什麼都無所謂，假日一的要吃高檔能打卡拍照，可以Po在FB、 IG等等，假日餐點一定google評價4.0擺盤精緻好拍照，即使是下午茶也要300up，藉由這個來提高身價，這樣要約她們出去吃飯的男生至少也有個底，等到平日上班日中午下午時時，拍個咬一兩口的三明治，po文內容是「忙碌的一天」，當然不可能AA，一餐一人300內的通常不會po網，一餐一人1000up就一定會po網標注「感謝xx哥貼心豐盛晚餐」，照片是食物加手握刀叉的樣子，這樣暗示以後想約吃飯的至少要在這個等級以上，所以餐費15000大概這樣來的。

ET快訊
即／坐賓士一根球棒把金中玉打住院　「新店帽子男」總座身分曝光

關鍵字：小資女,北漂,36K,伙食,存錢,月光

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