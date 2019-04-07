駐港部隊青州艦「南海實彈軍演」　模擬鎖定敵艦全力火攻

▲青州艦。（圖／翻攝自中國軍網）

軍武中心／綜合報導

解放軍駐港部隊的海軍艦艇編隊，近日在南海進行實彈射擊演習，主要演練艦炮、導彈對海作戰及綜合攻防等技術。根據央視報導，參加演練的編隊由駐港部隊「青州艦」及兩艘登陸艇組成，主要進行主副炮對海射擊、實射干擾彈等演訓。

央視報導提到，解放軍駐港部隊近日在南海海域進行了持續5日的實彈射擊演訓，不但模擬收到情報有敵軍艦艇，還根據雷達的資料鎖定目標，對敵軍展開火力攻擊。

解放軍駐港部隊艦艇大隊欽州艦副艦長葉衛邦表示：「此次海事訓練主要進行主副炮對海射擊、實射干擾彈多項實際使用武器項目，包括艦炮、導彈對海作戰、綜合攻防、部署操演等內容。」

▲青州艦實彈射擊訓練。（圖／翻攝自央視新聞）

對於此次的演訓，解放軍駐港部隊艦艇大隊作訓偵察股長李思佳則說，「結合實際將戰場環境、敵情設置複雜化，檢驗和錘煉指揮員面對多方向不同類別敵情威脅的應急處置能力。」

另據《星島日報》報導，部隊今次海事訓練主要進行主副炮對海射擊、實射干擾彈等，實際使用武器項目，包括艦炮、導彈對海作戰、綜合攻防、部署操演等內容，有基礎艦艇操作及作戰能力項目。

報導提到，駐港解放軍海軍部隊屬於解放軍南部戰區的海軍部隊，即原來的南海艦隊。「青州艦」是中國自己研發的081型掃雷艦，滿載排水量近千噸，具有隱蔽性好、續航力長、掃雷精度高等特點，於2014年1月入列服役。