　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

駐港部隊青州艦「南海實彈軍演」　模擬鎖定敵艦全力火攻

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲青州艦。（圖／翻攝自中國軍網）

▲青州艦。（圖／翻攝自中國軍網）

軍武中心／綜合報導

解放軍駐港部隊的海軍艦艇編隊，近日在南海進行實彈射擊演習，主要演練艦炮、導彈對海作戰及綜合攻防等技術。根據央視報導，參加演練的編隊由駐港部隊「青州艦」及兩艘登陸艇組成，主要進行主副炮對海射擊、實射干擾彈等演訓。

央視報導提到，解放軍駐港部隊近日在南海海域進行了持續5日的實彈射擊演訓，不但模擬收到情報有敵軍艦艇，還根據雷達的資料鎖定目標，對敵軍展開火力攻擊。

解放軍駐港部隊艦艇大隊欽州艦副艦長葉衛邦表示：「此次海事訓練主要進行主副炮對海射擊、實射干擾彈多項實際使用武器項目，包括艦炮、導彈對海作戰、綜合攻防、部署操演等內容。」

▲青州艦,演訓。（圖／翻攝自央視新聞）

▲青州艦實彈射擊訓練。（圖／翻攝自央視新聞）

對於此次的演訓，解放軍駐港部隊艦艇大隊作訓偵察股長李思佳則說，「結合實際將戰場環境、敵情設置複雜化，檢驗和錘煉指揮員面對多方向不同類別敵情威脅的應急處置能力。」

另據《星島日報》報導，部隊今次海事訓練主要進行主副炮對海射擊、實射干擾彈等，實際使用武器項目，包括艦炮、導彈對海作戰、綜合攻防、部署操演等內容，有基礎艦艇操作及作戰能力項目。

報導提到，駐港解放軍海軍部隊屬於解放軍南部戰區的海軍部隊，即原來的南海艦隊。「青州艦」是中國自己研發的081型掃雷艦，滿載排水量近千噸，具有隱蔽性好、續航力長、掃雷精度高等特點，於2014年1月入列服役。

ET快訊
《綠色奇蹟》真實版！14歲男孩被處殘忍電刑　70年後才還他清
即／中和機車騎士猛力對撞！1男「頭部重創」急救無效亡
喜翔分手小36歲女友！　「父女戀」苦3年掰了

關鍵字：解放軍,駐港部隊,艦艇,南海,實彈演訓,敵艦,粵港澳要聞,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

駐港部隊青州艦「南海實彈軍演」　模擬鎖定敵艦全力火攻

64歲男搭飆風戰機「誤觸」彈射手柄　連人帶椅噴出機艙

陸自製航母002可望攜手遼寧艦　共同出席月底「海軍節」閱艦式

經國號「拚命飛官」英勇攔截踩線共機　退伍學長讚：同鄉學弟令人肅然起敬

美軍進駐AIT蔡政府別太開心　兩岸專家朱松嶺：未蒙其利先受其害

大增突襲能力！俄「北德文斯克號」碼頭原地「射導彈」

首艘奈米漆塗裝錦江級艦　新江軍艦完成船體維護

嚴德發視導「天駒部隊」　任務機飛行員高喊：保衛國土

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

會牽絲花生醬法式吐司必點！　蘆洲人氣打卡早午餐超銷魂

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

劉德華賣按摩椅「拜託幫幫我」　黃子佼虧：你壓力很大啊！

乩童持狼牙棒猛砸自己噴血　「肋骨斷3根」陳屍床上賠命

勇警狂奔600米肉身急攔自強號 拯救6旬臥軌男、上百名乘客

駐港部隊青州艦「南海實彈軍演」　模擬鎖定敵艦全力火攻

64歲男搭飆風戰機「誤觸」彈射手柄　連人帶椅噴出機艙

陸自製航母002可望攜手遼寧艦　共同出席月底「海軍節」閱艦式

經國號「拚命飛官」英勇攔截踩線共機　退伍學長讚：同鄉學弟令人肅然起敬

美軍進駐AIT蔡政府別太開心　兩岸專家朱松嶺：未蒙其利先受其害

大增突襲能力！俄「北德文斯克號」碼頭原地「射導彈」

首艘奈米漆塗裝錦江級艦　新江軍艦完成船體維護

嚴德發視導「天駒部隊」　任務機飛行員高喊：保衛國土

外媒評為2019度假必去！全台3間必去新開藝術空間超好拍

鎮瀾宮參拜搶頭香！王金平重申「一定要選」　大甲媽指示：對國家有責任和任務

懷孕無症狀！她剛慶幸「孩子來報恩」　搔癢從腹部蔓延全身

喜翔熱戀時勸小36歲女友：希望她快醒！「害人成寡婦」決心不婚

孫翠鳳疑過勞昏倒送醫　昏倒原因有4種...醫教你這樣做幫救命

快訊／北市太原路男子「住處上吊」　無呼吸心跳命危搶救中

企聯射箭／彭家楙個人賽4連勝　連克雷千瑩 、譚雅婷

小鬼親po「兄妹童年照」！　楊丞琳一看秒回17字…他：哈哈哈哈

瘦不下來都是妹妹害的？國外研究：身為姊姊肥胖機率高達29％

桃園男14樓住處拿「BB槍掃射社區」！她傻眼：有小孩怎辦？

軍武熱門新聞

經國號英勇攔截共機　退伍學長讚..

男搭戰機誤觸彈射手柄　連人帶椅..

陸自製航母002可望出席海軍節..

發錢給低受入？400億可買7架..

中科院秀輕型巡防艦　火力擊沉驅..

美軍進駐AIT　朱松嶺：未蒙其..

俄北德文斯克號碼頭原地「射導彈..

接收F-35的DNA　F-16..

軍事專家：若發生衝突　美軍會以..

隱形戰機2年成形　再強化推力系..

九江艦2002因應台海危機改裝

新江艦成首艘奈米漆塗裝錦江級艦

10倍射程！拉法葉艦2年後換海..

韓媒爆：北韓正在建造3000噸..

更多熱門

相關新聞

陸自製航母002可望出席海軍節閱艦式

今年4月23日是解放軍海軍成立70周年，共軍計畫4月下旬於山東省青島舉行國際閱鑑式，大陸航母遼寧艦目前已帶領許多船艦離開青島，在附近海域進行彩排。據《新浪軍事》報導，雖然先前曾傳出自製航母「002」塗層工作趕不上閱艦式，不過最新消息指出，「002」也將在海上閱兵登場。

5日進釣魚台海域巡航　4中海警船今航行外海

美軍進駐AIT　朱松嶺：未蒙其利先受其害

新華社刊文　批蔡英文嘴砲隆隆

製核武很荒謬川普提美中俄減軍費

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 愛山林 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

直播主嗆「三重大老都吃屎」　三蘆兄弟火了

快訊／阿怪妹妹發臉書證實死訊

搭高鐵被孕婦叫醒讓座！她回嗆心軟

5歲女離奇瘦成骨架　母竟一句話救回

「三重大老都吃屎」連千毅急喊誤會

嬸炫女兒第一名！她冷揭報應全場安靜

即／台中大遠百墜落！女摔13樓身亡

中職超波動！甜美妹「撐爆兄弟2字」網晃到頭暈

爸爸癌末住院…病房外傳出鐵鏈聲

我月薪12萬！她滑倒「膝蓋爆了」求償咖啡店114萬　

給40歲以下年輕人：一定要存到40萬

她挨針3年想懷孕　老公才認結紮

鄰嬤熱水燙蛋！鵝媽媽悲鳴繼續孵

野生韓國瑜10月前孤獨吃麵照！網心酸

18歲辣媽吃避孕藥小腹「一夜隆起」生2女兒

更多

最夯影音

更多

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面