陸首次南極白晝天文觀測　取得太陽全日面、白晝觀星圖像

▲中國南極科考隊崑崙隊。（圖／翻攝自新華社，下同）



大陸中心／綜合報導

中國第35次南極科考隊安裝在昆侖站的南極多波段太陽測光望遠鏡（MARST），經過一周連續觀測後，目前已經初步匯總科學數據，這也是中方首次正式在南極展開白晝天文觀測。除了太陽望遠鏡以外，科考隊還在昆侖站安裝一套台址測量系統、三個紅外天光背景測量儀和一套近地面大氣光學湍流測量系統。

南極多波段太陽測光望遠鏡於2019年1月9日安裝在昆侖站冰穹A區域，其口徑150公釐，工作波段為近紫外波段至近紅外波段。科研人員利用極晝條件，透過該望遠鏡展開為期一周的24小時連續觀測，並且取得一批太陽全日面、白晝觀星圖像資料。

新安裝的望遠鏡促使中國南極天文首次正式具備「極晝」、「極夜」的連續觀測能力，目前總共拍攝到550G左右的數據，其中包括首次在南極昆侖站採集的太陽全日面多波段圖像，以及在白晝條件下的恒星圖像。

根據南極太陽望遠鏡項目負責人盧海平說法，這座太陽望遠鏡總共使用6個濾光片，可以採集6個波段的太陽圖像，這些圖像對應太陽紫外、白光光譜輻射的持續變化，有助研究其對地球氣候的影響以及太陽物理特性；該望遠鏡的相關技術和成果還可用於飛行器導航、空間目標監測等航太航空領域。

冰穹A位於南緯80度，當地海拔將近4100公尺，下面冰層厚度可達3000多公尺，冬季氣溫經常低於零下70度，同時也是南極冰蓋的最高點。中國將第一個南極內陸科考站崑崙站建在該處，也給中方的天文學發展帶來新的契機。

▼中國南極崑崙站。（圖／翻攝自百度）

