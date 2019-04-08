影／離奇失蹤45天！男大生「蒼白消瘦」...曝片段記憶：住墓園廢棄房裡

大陸中心／綜合報導

湖南南華大學電氣工程學院的劉姓同學在2月20日搭火車時突然失蹤，直到4月5日才在龍虎山風景區被找到。這段時間他的記憶幾乎全空白，只依稀記得自己住在墓園內的廢棄房，而且還在養豬場內覓食；他離奇消失了整整45天至今仍是個謎。

▲離奇消失快2個月，劉同學完全不記得發生了什麼事。（圖／翻攝自《新京報我們視頻》，下同）

綜合陸媒報導，劉姓同學失蹤當天原本要從江蘇常州，搭乘K527次火車到學校，沒想到途中卻突然失聯；家人接到學校通知，趕緊報警尋人。不過警方事後透過監視器畫面發現劉同學並沒有在湖南衡陽下車，經過將近2個月的追查，終於在江西龍虎山風景區被附近居民發現他的行蹤。

▲男大生原本要搭火車到湖南衡陽上課，沒想到途中卻失蹤。

劉同學的家人5日晚間9點接到消息後，趕緊前往江西將人帶回家。據悉，劉同學被找到時不僅全身蒼白、面容消瘦，甚至出現暈厥的狀態，連站都站不穩。除此之外，他的記憶就像被歸零似地，只記得自己在一間廢棄的房子裡，周邊都是墓地，這段期間還躲在養豬廠裡玩手機、找食物。

根據報導，劉同學的姊姊表示，「他當時的東西放在廢棄房子的2樓，周圍除了墳墓，還有烈士陵園，不過沒有發現什麼傳銷組織，只覺得他的精神特別異常。」目前，劉同學已送往老家河南周口修養一段時間。

▲劉同學被找到時精神狀況非常差。

►點此看影片