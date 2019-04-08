中美經貿協議現曙光　環時：瓜果成熟也需防止天災人禍

▲美國總統川普與中國副總理劉鶴。（圖／路透社，下同）



大陸中心／綜合報導

中美經貿第九輪談判6日結束，由中國國務院副總理劉鶴，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）共同主持。有關談判成果方面，《環球時報》發表社評稱，中美經貿協定「就像一個掛在樹上、看上去近乎長成的果子」，但什麼時候能夠瓜熟蒂落「仍不好說」，因為瓜果成熟時「也是需要防止各種極端天災人禍的時候」。

社評指出，中美對這次談判成果的公布很接近，均強調磋商順利結束，並就多領域的協定文本取得新進展，不過究竟談得怎麼樣「人們只能從一些細節和雙方的公告去揣摩。」社評還說，中美談判顯然已經取得大量實質成果，但雙方尚未給出肯定會達成協議的保證，因此瓜果成熟時「也是需要防止各種極端天災人禍的時候」。

社評提到，第九輪中美經貿高級別磋商期間，萊特海澤、梅努欽等人到美國貿易代表辦公室外的台階下迎接劉鶴一行人，這是非同尋常的老朋友式的迎接；在白宮會見時，川普還讓劉鶴從以往坐在對面的位置改為坐到身旁，這些或許是談了九輪才有的工作氣氛，而氣氛可不是虛的。

社評表示，中美經貿磋商看來的確進入衝刺的關鍵階段，而過去九輪磋商不僅是雙方團隊曠日持久的談判過程，也對兩國相互重新認識、客觀定義當下和今後的關係提供線索；中美對國際關係的理解、對彼此實力的認識、對未來國際格局的期待也都不同程度彙集到談判進程，並且不斷得到整理。

《環球時報》指稱，中美經貿協議「這個近乎長成的果子最終要從樹上掉下來」，不過「需要在幾個方面進一步熟透」，包括要能解決中美尚存的分歧、協議內容要能得到兩國社會總體支援、中美應該減少政治和安全上的摩擦、確認通過經貿合作來管理好兩國戰略關係的意願。

▼劉鶴以往是坐在川普對面的位置。



《環球時報》說，中美必須在各自的非核心利益區做出更多妥協和利益交換，只要按照這個原則，剩餘的爭議就能突破；兩國政府要有不懼反對意見的意志，達成的協議要能得到社會總體支援；中美應減少政治和安全上的摩擦，並且宣導看待兩國問題的實事求是精神，還要理順彼此的經貿關係。

《環球時報》總結表示，等待中美經貿磋商的成果期間，此時「耐心或許是最重要的」，因為在果子將熟未熟之際，如果哪一方急於摘果「都會為協定的落實埋下嚴重隱患」，或將削弱協議成熟、公平的成色，因此中美都應「防止破壞性力量興風作浪」，促使協議「最終瓜熟蒂落」。