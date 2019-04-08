陸最年長「開國將軍」熊兆仁逝世　享年107歲故事拍成電影

▲大陸愛國電影《渡江偵察記》主角以開國將軍熊兆仁為原型拍攝，圖為劇照。（圖／翻攝自人民日報）

記者陳政錄／綜合報導

根據大陸福建永定民政局訊息，中共開國少將、閩西籍老紅軍、前福州軍區司令部副參謀長熊兆仁4月7日晚間逝世，享年107歲，代表中共開國將帥目前尚存12人在世。

熊兆仁生前是中共解放軍最年長的將軍，1912年生，福建省永定縣人，1929年參加中國工農紅軍、1931年加入共產主義青年團、1933年轉入中國共產黨。

▲熊兆仁在世時接見官兵和過去的部下。（圖／翻攝自人民日報）

大陸土地革命戰爭時期，熊兆仁任職福建軍區獨立第九團排長，參與南方三年游擊戰爭；抗日時期、解放軍戰爭時期持續升任要職。其中1948年擔任皖浙贛游擊隊司令員，配合解放軍渡江作戰的戰役，被拍成電影《渡江偵察記》，成為中國共產黨上世紀50年代重要的愛國影片之一。

中華人民共和國成立後，熊兆仁任皖北軍區副司令員、軍參謀長，福建軍區副參謀長、福州軍區副參謀長、福建生產建設兵團政治委員、福州軍區副參謀長。1955年被授予少將軍銜。

根據大陸福建永定區民政局訊息，閩西籍老紅軍、開國少將、原福州軍區司令部副參謀長熊兆仁，因病醫治無效於4月7日22時36分在福州市原南京軍區福州總醫院(現為900醫院)逝世，享年107歲。

目前中共開國將帥中，元帥、大將、上將、中將均已過世，12名健在者均為少將，平均年齡已近百歲。

▼大陸開國將軍熊兆仁逝世，享年107歲。（圖／翻攝自人民日報）