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屏東市歸來牛蒡遠近馳名　規模雖小年產值卻上億元

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▲▼屏東市歸來地區牛蒡年產值上億元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市蔬菜產銷第13班班長陳建行帶領歸來地區牛蒡年產值上億元。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市歸來地區牛蒡遠近馳名，面積雖維持每年13到15公頃，但新鮮牛蒡不但內外銷，加工產品如牛蒡精華素、牛蒡茶及加工食品等，創造上億元商機。

屏東市蔬菜產銷第13班班長陳建行正是這15公頃的領頭羊，原從事科技業的他，10幾年前放棄高薪，帶著妻子不顧家人反對返鄉務農。

他說，小時後記憶中家鄉種了不少牛蒡，當他離鄉幾年後，卻看到牛蒡式微，基於對農業有份特殊情感，加上家裏也都種田，在30幾歲再返家，興起重拾鋤頭念頭，由於務農觀念改變，他結合社區內碩果僅存的前輩加入產銷班，也號召新農友加入，產銷班13人，以企業化經營一起合作。

陳建行表示，人工缺乏，用積蓄買了一台中古挖掘機，牛蒡是深根性，把土壤翻鬆後，才用人工一根一根拔起來，全社區靠3台挖掘機一塊田一塊田採收，必須趕在5月中雨季來臨前收完，否則一旦下雨就增加工作難度。

今年暖冬，生長期缺雨水收成較往年減少兩到三成，但品質沒變，現在訂單已經一張一張進來，他必須辛勤的採收，採收後的牛蒡經清洗後，分級送冷藏，外銷及供應國內市場。

農糧署南區分署長姚志旺表示，牛蒡營養價值高，常喻為養生聖品，不但鮮食，具有加工背景的陳建行，由傳統產業再升級，研製成牛蒡茶、牛蒡酥、牛蒡精華素及各類加工品，更具商業價值。與「健康」、「養生」畫上等號的牛蒡，在陳建行以專業化經營方式帶領班員走向模組化管理，也讓班員共享利潤。

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關鍵字：屏東市,歸來地區,牛蒡,陳建行

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